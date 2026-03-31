Bola “príliš sexi”: Kontroverzia okolo minulosti Meghan ožíva, kráľovskej rodine sa nepáčila jej profesia

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Účinkovanie v seriáli vyvolalo v monarchii rozruch. 

Vstup do britskej kráľovskej rodiny znamená pre každého nového člena obrovskú životnú zmenu, ktorá so sebou prináša nielen prestíž, ale aj prísne pravidlá, tradície a neustály dohľad verejnosti. Každý krok, každé rozhodnutie či dokonca jeho minulosť sa stávajú predmetom pozornosti.

V prípade Meghan Markle to platilo dvojnásobne. Ešte predtým, než sa stala vojvodkyňou zo Sussexu, bola totiž úspešnou herečkou, ktorá si vybudovala kariéru v americkom šoubiznise. Práve jej herecká minulosť, ktorá bola kedysi považovaná za prirodzenú súčasť jej života, sa po vstupe do monarchie začala vnímať z úplne iného uhla pohľadu a možno povedať, že členov kráľovskej rodiny poburovala, ako naznačila Tyla.

Výhrady zo strany kráľovskej rodiny

Rozdiel medzi moderným svetom televíznej zábavy a konzervatívnym prostredím kráľovskej rodiny tak postupne vyplával na povrch. Ešte predtým, než sa Meghan Markle stala členkou britskej kráľovskej rodiny, preslávila ju úloha v populárnom seriáli Suits. Práve táto etapa jej života sa dnes opäť dostáva do centra pozornosti a to z pomerne nečakaného dôvodu.

V rozhovore pre Daily Mail Eliza Roberts, manželka herca Erica Robertsa, uviedla, že niekoľko vysokopostavených členov monarchie už dlho vyjadrovalo obavy týkajúce sa “veľmi sexi” povahy Meghaninej úlohy v právnej dráme. Zrejme aj z toho dôvodu sa kráľovská rodina potešila, keď Meghan v roku 2017 odstúpila zo seriálu, ako potvrdila manželka jej bývalého hereckého kolegu.

Foto: Profimedia

Podľa najnovších informácií mali niektorí členovia kráľovskej rodiny výhrady voči jej hereckej minulosti, konkrétne k postave Rachel Zane, právnickej asistentke, ktorú Meghan stvárňovala sedem rokov. Išlo o lásku ústrednej postavy Mika Rossa, ktorého hral Patrick J. Adams. Neskôr v roku 2015 pribudla v seriáli postava Charlesa Forstmana, ktorého stvárnil spomínaný Eric. Meghanina postava bola známa aj romantickými a intímnymi scénami, čo vraj pôsobilo v prostredí monarchie nezvyčajne až nevhodne.

Bolo to pre nich príliš

