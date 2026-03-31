Bola “príliš sexi”: Kontroverzia okolo minulosti Meghan ožíva, kráľovskej rodine sa nepáčila jej profesia

Vstup do britskej kráľovskej rodiny znamená pre každého nového člena obrovskú životnú zmenu, ktorá so sebou prináša nielen prestíž, ale aj prísne pravidlá, tradície a neustály dohľad verejnosti. Každý krok, každé rozhodnutie či dokonca jeho minulosť sa stávajú predmetom pozornosti.
V prípade Meghan Markle to platilo dvojnásobne. Ešte predtým, než sa stala vojvodkyňou zo Sussexu, bola totiž úspešnou herečkou, ktorá si vybudovala kariéru v americkom šoubiznise. Práve jej herecká minulosť, ktorá bola kedysi považovaná za prirodzenú súčasť jej života, sa po vstupe do monarchie začala vnímať z úplne iného uhla pohľadu a možno povedať, že členov kráľovskej rodiny poburovala, ako naznačila Tyla.
Výhrady zo strany kráľovskej rodiny
Rozdiel medzi moderným svetom televíznej zábavy a konzervatívnym prostredím kráľovskej rodiny tak postupne vyplával na povrch. Ešte predtým, než sa Meghan Markle stala členkou britskej kráľovskej rodiny, preslávila ju úloha v populárnom seriáli Suits. Práve táto etapa jej života sa dnes opäť dostáva do centra pozornosti a to z pomerne nečakaného dôvodu.
V rozhovore pre Daily Mail Eliza Roberts, manželka herca Erica Robertsa, uviedla, že niekoľko vysokopostavených členov monarchie už dlho vyjadrovalo obavy týkajúce sa “veľmi sexi” povahy Meghaninej úlohy v právnej dráme. Zrejme aj z toho dôvodu sa kráľovská rodina potešila, keď Meghan v roku 2017 odstúpila zo seriálu, ako potvrdila manželka jej bývalého hereckého kolegu.
Podľa najnovších informácií mali niektorí členovia kráľovskej rodiny výhrady voči jej hereckej minulosti, konkrétne k postave Rachel Zane, právnickej asistentke, ktorú Meghan stvárňovala sedem rokov. Išlo o lásku ústrednej postavy Mika Rossa, ktorého hral Patrick J. Adams. Neskôr v roku 2015 pribudla v seriáli postava Charlesa Forstmana, ktorého stvárnil spomínaný Eric. Meghanina postava bola známa aj romantickými a intímnymi scénami, čo vraj pôsobilo v prostredí monarchie nezvyčajne až nevhodne.
