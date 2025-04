Veľkolepý návrat na televízne obrazovky: Kamila Heribanová sa po Mame na prenájom objaví v ďalšom projekte

Slovenská herečka bola stálicou v Mame na prenájom, kde hrala Beátu, takže je pochopiteľné, že si len málokto vedel predstaviť seriál bez nej. Potom sa však vytratila z televíznych obrazoviek a stiahla sa do úzadia. Zdá sa, že umelkyňa čakala na svoju pravú chvíľu, ktorá nastala práve vďaka jednému projektu. Fanúšikovia tak majú dôvod na radosť, herečka sa opäť vracia a s ňou aj špičkový výkon, ktorý podá v jednom z najnovších projektov, ktorý žne úspech na Slovensku.

Herečka Kamila Heribanová spôsobila v seriáli poriadny rozruch. Ryšavka totiž priznala, že postava, ktorú stvárnila v Mame na prenájom, jej nebola práve pochuti. Zahrala si ženu, ktorá niekoľkokrát podviedla svojho partnera, ktorého hral Vladimír Kobielsky. A aj keď to vyzeralo nádejne a snažila sa udržať rodinu pokope, nakoniec partnera opustila. Pri čítaní scenára z toho nemala dobrý pocit, no napokon to zvládla na výbornú.

V ktorom úspešnom seriáli si zahrá?

Začiatkom decembra minulého roku však Markíza odohrala záverečný diel seriálu, ktorý nahradili postupne iné projekty, ktorými televízia jednoznačne zabodovala. Napríklad Sľub je obľúbeným seriálom hlavne u starších ročníkov, keďže je z obdobia socializmu. Markíza trafila do čierneho tiež kriminálno-dramatickým seriálom Vina, ktorý je plný zvratov a šokujúcich udalostí. Už len samotné herecké výkony mnohým naháňajú mráz po chrbte, hlavne keď ide o Nelu Pociskovú, ktorá sa musela vžiť do role matky oplakávajúcej svoje mŕtve dieťa.

Diváci jasajú a sú z celého projektu nadšení. A to je pritom seriál len na svojom začiatku. „Dramatický seriál Vina čoskoro obohatia ďalšie výrazné herecké osobnosti,“ informovala svojich fanúšikov TV Markíza na Instagrame. „Už od 21. apríla sa môžete tešiť na podmanivé výkony špičkových hercov…“ pokračovala. Nasledovali veľké herecké mená, ktoré spestria seriál svojím skvelým talentom. Do seriálu nastúpia takí herci ako Alexander Bárta, Monika Hilmerová, Eva Mores či dokonca Petra Kolevská Vančíková, ktorú poznajú diváci ako Alžbetku z kultovej rozprávky Perinbaba.

Súčasne sa fanúšikovia Mamy na prenájom dozvedeli príjemnú správu. Medzi hercami bola spomenutá tiež Kamila Heribanová, ktorá sa tak vracia pred televízne kamery. „Nové tváre vstúpia do deja druhej polovice seriálu, aby svojimi dramatickými príbehmi, neočakávanými zvratmi a emotívnymi momentmi ešte viac vygradovali napätie v tomto strhujúcom seriáli,“ uvádza sa na webe Markíza. Ako konkrétne postava Kamily zamieša karty v seriáli, ostáva pre divákov zatiaľ záhadou, ktorá bude jasnejšia o tri týždne.