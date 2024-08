Osud obľúbenej postavy zo seriálu Mama na prenájom rozrušil aj herečku, ktorá ju stvárňuje. Toto nepotešilo ju ani divákov

Už čoskoro sa na obrazovky vracia obľúbený seriál Mama na prenájom. Finále tretej série sa končilo dramaticky a rozruch vyvolala postava Beáty, ktorú stvárňuje Kamila Heribanová.

Ako prezradila herečka pre Markízu, s mnohými rozhodnutiami jej postavy nebola stotožnená, podobne ako diváci. V tretej sérii jej postava Beáty ukončila vzťah s Edom, ktorého hrá Vlado Kobielsky. Beáta ho v seriáli niekoľkokrát podviedla a aj keď sa snažila rodinu udržať, nakoniec sa rozhodla, že svojho partnera opustí.

Čo sa herečke nepáčilo?

Práve toto sa Kamile nepozdávalo a priznala, že keď čítala scenár, nemala z toho príjemný pocit a s jej rozhodnutiami nebola stotožnená. Dej však počíta aj s jej postavou, takže uvidíme, čo sa bude ďalej diať. Kamila tiež v rozhovore priznala, čo má na postave Beáty najradšej. „Najradšej mám na nej tú empatiu, ktorú v sebe má. Myslím si, že to máme spoločné. Je veľmi ľudská, starostlivá. Podľa mňa nejakým spôsobom aj vtipná v tej svojej upätosti, ktorú v sebe má, ale zase, to mám na nej rada. A možno viac spontánnosti by som jej dopriala,“ povedala.

V ďalšej sérii Beáta oficiálne začne svoj vzťah s milencom Petrom, avšak Edo sa jej tak ľahko nechce vzdať. Seriál sa na obrazovky vráti už 2. septembra.