Veľké prekvapenie: Šou Milujem Slovensko sa vracia. Dostane vás, kto bude nový kapitán po boku Adely, takáto je reakcia Dana

Foto: Fun rádio (Boris Holečko)

Zuzana Veslíková
Milovanú dvojicu Adelu a Sajfu uvidíme na televíznych obrazovkách.

Jedna z najobľúbenejších televíznych zábavných šou poslednej dekády prichádza na TV JOJ. Milujem Slovensko sa vracia a miesta kapitánov príjemne prekvapia. 

Obľúbenú šou Milujem Slovensko povedie osvedčený moderátor Martin Nikodým, ktorý je jej neodmysliteľnou súčasťou. Televízia JOJ teraz predstavuje aj mená, na ktoré diváci s napätím čakali. Miesta kapitánov celebritných tímov zaujme zohraná slovenská moderátorská dvojica Adela a Sajfa, informuje v tlačovej správe.

Moderátor Matej „Sajfa“ Cifra sa na svoju novú úlohu na televíznych obrazovkách teší. „Som veľmi rád, že po rokoch v rádiovom a internetovom svete mám možnosť prísť do sveta televízie vo formáte, ktorý Slovensko miluje! Teda Milujem Slovensko… A spoločne s Adelou to predsa nemôže skončiť zle. Veď som tam aj ja!“ povedal nový kapitán šou Milujem Slovensko.

Foto: Fun rádio (Boris Holečko)

Adela o reakcii Dana Dangla

V novej podobe šou sa diváci môžu tešiť aj na hviezdnu Adelu Vinczeovú. „Milujem Slovensko je moja srdcovka, Sajfa je môj dlhoročný parťák, takže z môjho pocitu vstupujem do sveta mne blízkeho v trochu pozmenenom nastavení. Teším sa na verziu Milujem Slovensko so Sajfom a som rada, že aj Dano to prijal kamarátsky a s nadhľadom,“ dodáva kapitánka Adela.

Šou Milujem Slovensko je osvedčeným televíznym formátom, ktorý milujú státisíce divákov. Nová podoba šou a množstvo noviniek sľubujú mix výnimočných momentov, ktoré diváci zažijú pri obrazovkách TV JOJ už čoskoro.

