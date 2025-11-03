Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne

Na sociálnych sieťach môžeme naraziť na množstvo užitočného obsahu, treba len vedieť, ako ho správne vyfiltrovať. Napríklad ak sa vám minuli nápady na to, čo uvariť na obed, aj taký TikTok môže byť zdrojom inšpirácie. Je bohatý na taste testy jedál z celého sveta, tipy na zaujímavé podniky kdekoľvek si len zmyslíte, alebo na zaujímavých ľudí, ktorých varenie je priam umeleckým majstrovstvom. No potom je tu jeden špecifický typ videí, ktorý sa aktuálne teší veľkej pozornosti.
Viacero tvorkýň si vďaka jednoduchému konceptu získava na svojich videách obrovské množstvo videní – snažia sa variť jedlo tak, aby v rámci nižšieho rozpočtu nakŕmili celú svoju rodinu. Nie vždy zdravo a esteticky. Napríklad používateľku s prezývkou @jmamaj13 sleduje 1,3 milióna ľudí a ukazuje, ako pripravuje raňajky či obedy pre svoju 8-člennú rodinu ako slobodná mamička.
@jmamaj13 #cookwithme #easyrecipe #momsoftiktok #cooking #dinner ♬ original sound – Mama J
Ďalšou je napríklad používateľka s prezývkou @_mariclaremaclamroc_, ktorá sa zviditeľnila v tínedžerskom veku a môže sa pochváliť šialenými 2,3 miliónmi sledujúcich. Vo svojich videách varí pre svoje 3-ročné dieťa alebo dokonca pre svojho nového partnera.
@_mariclaremaclamroc_ New year new man 🤪#baby #Relationship #fyp #foryou #momlifebelikethat #teenmom #fy #dinner #dinnerideas #dinnerwithme #dinnertime #dinnerrecipe #dinnerparty #dinnerrecipe #dinnerparty #dinnerrecipes #dinneridea #dinnerdate #dinnerinspo #dinnerformykids #dinnerformyhusband ♬ original sound – MariClareMacLamroc
Varí s nízkym rozpočtom, ľudia hľadajú chyby, kde sa dá
Podobných účtov môžete nájsť na TikToku oveľa viac. No aj na zdanlivo obyčajných videách o varení môžu niektorí objaviť nekalé úmysly, ako napríklad v prípade istej @ayomadelyn s takmer 710-tisíc sledujúcimi.
Mladá Američanka menom Ayo si vybudovala toto široké publikum ako „milujúca mama v domácnosti, ktorá pripravuje jedlo pre svoju 2-ročnú dcéru, 8-ročného syna a manžela Deana tak, aby ušetrila peniaze“, opisuje.
Ľudia kritizujú jej schopnosti v kuchyni aj kvalitu surovín, ktoré používa. Tvrdé slová sa valia tiež na správanie jej manžela Deana a dokonca sa objavila aj jedna šokujúca teória. Na internete kolujú obvinenia, že iba predstiera, že je chudobná, ako tvrdí, aby vyvolala kontroverziu.
@ayomadelyn Chicken noodle soup #dinner #dinnerformyfamily #ayomadelyn #momsoftiktok #chickennoodlesoup ♬ original sound – Ayomadelyn
Jej manžel robí veci, ktoré sú podľa ľudí hrozné
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako správanie jej manžela poburuje ľudí;
- čo sa im nepáči na jej varení;
- prečo ju niektorí obviňujú, že chudobu len predstiera;
- ako na to reagoval kritizovaný manžel.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku