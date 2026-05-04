Splnili hrozby: Irán zasiahol americkú vojnovú loď neďaleko Hormuzského prielivu

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Splnili, čo sľubovali.

Iránska agentúra Fárs v pondelok s odvolaním sa na miestne zdroje informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri ostrove Džásk neďaleko Hormuzského prielivu po tom, ako ignorovala varovania iránskych Revolučných gárd, aby zastavila.

Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu, píše TASR podľa správ agentúry AFP, staníc Sky News a al-Džazíra.

Loď podľa Fárs následne upustila od svojho pokusu preplávať cez Hormuzský prieliv. Iránske námorníctvo vyhlásilo, že zabránilo vstupu amerických vojnových lodí do prielivu.

Vysokopostavený americký predstaviteľ podľa portálu Axios poprel, že by došlo k takémuto útoku.

Teherán mal splniť svoje hrozby

Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že námorníctvo USA začne v pondelok pomáhať lodiam, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt sloboda, požiadali podľa Trumpa „krajiny z celého sveta“, z ktorých takmer žiadna nie je zapojená do sporu na Blízkom východe.

Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) následne oznámilo, že Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov.

Teherán v reakcii na tieto oznamy pohrozil, že ak sa plavidlá amerického námorníctva budú chcieť priblížiť k Hormuzskému prielivu, alebo do neho vstúpiť „stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté“.

Hormuz je takmer nepriechodný v dôsledku vojny s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské údery 28. februára. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Agentúra Bloomberg cez víkend s odvolaním sa na údaje o sledovaní pohybu plavidiel informovala, že lodná doprava v prielive sa úplne zastavila.

