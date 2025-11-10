Veľká zmena v dôchodkoch: Títo ľudia budú mať nárok na vyššiu sumu, zmeny sa prejavia od januára

Ľudom, ktorí si počas zamestnania privyrábali, čaká pozitívna zmena.

Od januára budúceho roka čaká poistencov štátu, ktorí si privyrábali a platili poistné na dôchodkové poistenie ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), zmena. Tá im umožní súbežnú existenciu povinného dôchodkového poistenia poistenca štátu a povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo SZČO, čo sa pozitívne prejaví na výpočte sumy ich budúceho dôchodku. V pondelok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Zmena zákona o sociálnom poistení odstraňuje doterajší negatívny vplyv na dôchodok tých poistencov, ktorým zaniklo povinné dôchodkové poistenie poistenca štátu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu z takejto zárobkovej činnosti. Poistenci, ktorí zo zárobkovej činnosti dosiahli nižší vymeriavací základ, ako je vymeriavací základ štátu, napriek tomu, že zaplatili poistné, mali doteraz nižší vymeriavací základ na určenie sumy dôchodku ako tí poistenci štátu, za ktorých poistné platil iba štát,“ vysvetlila poisťovňa.

Všetkým, ktorým pred 1. januárom 2026 zaniklo povinné dôchodkové poistenie poistenca štátu z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo SZČO, opätovne vznikne poistenie poistenca štátu, a to od začiatku budúceho roka, ak k tomuto dátumu budú spĺňať zákonné podmienky.

Zmeny aj počas materskej dávky

Zároveň od januára už nebude štát platiť poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity za poistencov štátu ani za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca či SZČO v období, keď sa im poskytuje materská dávka. SP zdôraznila, že aj bez zaplatenia poistného budú naďalej povinne dôchodkovo poistení, pričom tieto obdobia sa im bude hodnotiť na nárok na dôchodok ako obdobie dôchodkového poistenia.

Z dôvodu, že štát už nebude platiť poistné za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca alebo SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské, sa rozšíril okruh povinne dôchodkovo poistených poistencov štátu, a to práve o túto skupinu. Obdobie starostlivosti o dieťa aj v čase poberania materského tak bude obdobím povinného dôchodkového poistenia na nárok na dôchodok. Podľa novej právnej úpravy osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, bude podliehať povinnému dôchodkovému poisteniu už pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa, najdlhšie do dovŕšenia osemnásteho roku jeho veku,“ priblížila poisťovňa.

Ilustračná foto: Pexels

Ak po 31. decembri podľa nej vznikne fyzickej osobe povinné dôchodkové poistenie poistenca štátu s dátumom pred 1. januárom 2026, tak poistné na starobné či invalidné poistenie alebo poistné do rezervného fondu solidarity sa za obdobie pred týmto dátumom bude považovať za zaplatené.

Štát bude mať naďalej povinnosť zaplatiť povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za poistenca štátu – sporiteľa za obdobie jeho poistenia pred 1. januárom 2026, ak sa preukáže, že poistenec štátu spĺňa podmienky na vznik povinného dôchodkového poistenia poistenca štátu,“ uzavrela SP.

