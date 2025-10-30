Systém valorizácie by sa mohol zmeniť. Minister Erik Tomáš prehovoril o zmene, ktorá by potešila chudobnejších dôchodcov

Foto: Profimedia / TASR - Veronika Mihaliková

Dana Kleinová
Dôchodky
Seniori, ktorí poberajú menej peňazí, by sa už čoskoro mohli potešiť.

Jednu nespravodlivosť sa mu už podarilo odstrániť, teraz sa zameral na ďalšiu. Zatiaľ čo sa od januára začnú prepočítavať dôchodky, keďže vláda schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá sa sústredí na rodičov, najmä matky, ktoré vychovali deti a strávili časť života na materskej dovolenke, minister práce už chystá ďalšiu zmenu.

Po novom sa rodičom za toto obdobie bude rátať rovnaký príjem, akoby pracovali, čím sa celkovo zvýši ich penzia a už čoskoro začnú poberať novú sumu. Ako však informoval portál peniaze.sk, minister práce Erik Tomáš by chcel počas tohto volebného obdobia stihnúť spraviť ešte jednu zmenu týkajúcu sa dôchodkov. Tá by sa zamerala na spravodlivosť valorizácie.

Nie je to podľa neho spravodlivé

V súčasnosti sa valorizácia riadi dôchodcovskou infláciou, teda rastom cien v domácnostiach dôchodcov. Každoročne sa tak penzie zvyšujú o niekoľko percent, pričom každý dôchodca si vyráta zvýšenie podľa sumy dôchodku, ktorý už poberá. Teda ten, kto poberá vyšší dôchodok, očakáva aj vyššie navýšenie.

Minister práce priznal, že prebiehajú diskusie o tom, či by nebol vhodnejší spravodlivejší model. Hovorí sa napríklad o tom, že by sa dôchodky mohli zvyšovať o pevnú sumu, teda o rovnaký počet peňazí pre každého dôchodcu, nezáležiac na výške ich dôchodku.

„Zmeny by sa podľa Tomáša mohli prejaviť ešte počas tohto volebného obdobia. Rezort však priznáva, že ide o zložitú tému, ktorá si vyžaduje odbornú diskusiu aj z pohľadu financovania,“ upozorňuje portál peniaze.sk.

