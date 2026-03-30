Veľká zmena v dôchodkoch: Jedna skupina by mohla dostať viac peňazí, prilepší si o stovky eur

Nina Malovcová
Návrh počíta s výrazným zvýšením dôchodkov.

Najstarší dôchodcovia na Slovensku by sa mohli dočkať výrazného finančného zlepšenia. Poslanci za SNS predložili návrh, ktorý má zaviesť špeciálny doplatok pre ľudí nad 90 rokov. Ich dôchodok by sa tak mohol zvýšiť až na dvojnásobok minima.

Ako uvádza portál oPeniazoch, návrh predložili Roman Michelko, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Karol Farkašovský. Úpravou zákona o sociálnom poistení chcú zabezpečiť, aby seniori po dovŕšení 90 rokov mali garantovaný minimálny dôchodok na úrovni dvojnásobku zákonného minima.

Najstarší seniori čelia rastúcim nákladom

Predkladatelia v dôvodovej správe upozorňujú, že súčasný systém nedokáže dostatočne reagovať na realitu života vo vysokom veku. Najstarší dôchodcovia často čelia vyšším výdavkom na lieky, zdravotnú starostlivosť aj sociálne služby, pričom ich penzie vychádzajú z období, keď boli mzdy výrazne nižšie.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo k septembru 2025 na Slovensku takmer 26-tisíc dôchodcov nad 90 rokov. Ich priemerný dôchodok dosahoval len 540,30 eura, čo podľa autorov návrhu nezodpovedá ich potrebám ani dnešným cenám.

Dôchodky by mohli presiahnuť hranicu 800 eur

Ak by návrh prešiel, zmena by bola citeľná. Minimálny dôchodok v roku 2026 predstavuje 412 eur, jeho dvojnásobok teda 824 eur. Seniori nad 90 rokov by si tak mohli mesačne polepšiť približne o 300 eur oproti súčasnému priemeru. Nový mechanizmus má zároveň myslieť aj na ľudí, ktorí už 90 rokov dosiahli. Cieľom je zabrániť tomu, aby medzi seniormi vznikali rozdiely len na základe dátumu narodenia.

Poslanci zo SNS prišli aj s ďalším návrhom, ktorý má pomôcť najmä starým ľuďom a ich rodinám. Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť zo súčasných 200 na 500 eur. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličnú SNS. Zmenu chce presadiť novelou zákona o príspevku na pohreb, ktorú predložila do parlamentu.

