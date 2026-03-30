Danko chce riešiť pohreby: Slovákom plánuje dať viac peňazí, príspevok sa má výrazne zvýšiť

Ilustračná foto: TASR - Henrich Mišovič, Miroslav Košírer

Roland Brožkovič
TASR
Dôvodom má byť zvyšovanie nákladov na pohreby.

Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť zo súčasných 200 na 500 eur. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličnú SNS. Zmenu chce presadiť novelou zákona o príspevku na pohreb, ktorú predložila do parlamentu.

„Dôvodom predloženia návrhu zákona je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu, v dôsledku čoho súčasná suma príspevku prestala zodpovedať reálnym nákladom. Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú spravidla v rozpätí od 1000 eur do 3000 eur. Príspevok vo výške 200 eur tak v súčasnosti nepokrýva ani 30 percent týchto nákladov,“ skonštatovali predkladatelia.

Susedia majú viac

Národniari zároveň poukázali na výšku príspevku v susedných krajinách. „V ČR je pohrebné ustanovené pevnou sumou 5000 Kč. V Poľskej republike sa od 1. januára 2026 zvyšuje pohrebné na 7000 PLN, čo je v prepočte takmer 1000 eur. Zo súčasného porovnania vyplýva, že slovenská právna úprava zostáva vo vzťahu k porovnateľným štátom regiónu nižšia a len v obmedzenej miere odráža skutočné náklady spojené s pohrebom,“ dodali. Novela by mohla byť v prípade schválenia účinná od 1. januára 2027.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac