Veľká zmena, ktorá sa dotkne penzistov a ich dôchodkov: Sociálna poisťovňa oznámila nové pravidlo

Foto: TASR archív/SITA

Dana Kleinová
Dôchodky
Niektorým seniorom pribudla nová povinnosť.

Prehľadná webstránka Sociálnej poisťovne poskytuje informácie všetkým dôchodcom, a to aj tým, ktorí žijú mimo Slovenskej republiky, alebo nejaký čas mimo nej pracovali. Títo seniori pritom zvyknú mať voči nej nejaké povinnosti navyše a zdá sa, že k ním po novom pribudne ďalšia.

Ako informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe, penzisti, ktorí žijú na Slovensku a poberajú dôchodok z Českej správy sociálneho zabezpečenia, sa musia pripraviť na zmenu. Najnovšie už totiž nebudú dostávať oznámenie o valorizácii dôchodku automaticky. O toto oznámenie musia českú inštitúciu požiadať do konca septembra.

Po novom sa musia informovať sami

Doteraz Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) tradične posielala valorizačné oznámenia všetkým klientom na prelome decembra a januára v súvislosti s pravidelným zvyšovaním dôchodkov. Avšak od roku 2026 nastáva zmena. Tieto oznámenia už nebude dôchodcom posielať automaticky a informácie si budú musieť zisťovať sami.

Ak sa bude chcieť dôchodca žijúci na Slovensku dozvedieť novú výšku dôchodku, ktorý dostáva z Českej správy sociálneho zabezpečenia, najnovšie bude musieť o toto oznámenie požiadať – a to najneskôr do 30. septembra 2025. Následne Česká správa sociálneho zabezpečenia zašle oznámenie o valorizácii dôchodku klientovi poštou.

Dôležitou informáciou je tiež to, že dôchodcovia narodení po 31. decembri 1954 si platia náklady na poštovné, ktoré si Česká správa sociálneho zabezpečenia strhne z prvej valorizovanej splátky.

