Najhoršia vec, akú ľudia robia v dopravných prostriedkoch: Takéto správanie vo vlaku aj v MHD mnohých obťažuje

Nejeden človek by potvrdil, že cestovanie autobusom alebo električkou vie byť poriadnym zážitkom. Na prvý pohľad úplne bežná a obyčajná vec, ktorá však vie poriadne naštvať a ovplyvniť tým celý deň. Vedeli by o tom rozprávať obzvlášť tí, ktorí netrávia v mestskej hromadnej doprave pár minút, ale dlhší čas. Pokojne by sa mohla napísať kniha o tom, s čím majú ľudia skúsenosti a čoho sú schopní niektorí spolucestujúci.
Pre niekoho ide o výnimočnú záležitosť, keď sa mu práve pokazí auto, pre iného je to každodenná rutina. Jedno však majú spoločné. Určite stretli v autobuse, električke či trolejbuse minimálne jednu zaujímavú osobu, nad ktorou im až rozum zastával. Možno medzi nimi nájsť svojské typy, ktorých správanie sa jednoducho nedá logicky vysvetliť. Aj keď niektorí spestria jazdu a zabavia spolucestujúcich, iní skôr vyvolajú zhrozenie a hnev.
Určití jedinci sú schopní kúskov, ktoré až zarážajú. Čítanie diskusie na internete, v ktorej sa ľudia podelili o najhoršie veci, ktoré robili spolucestujúci v dopravných prostriedkoch, vyvoláva pohoršenie a zároveň veľký šok. Debata sa rozprúdila vo veľkom, zrejme to mnohí chceli zo seba dostať von a dať vedieť aj ostatnými, čo strašné videli na vlastné oči alebo čo počuli ich uši.
Ktorí ľudia sú otravní?
Ak ste pripravení na dávku zážitkov, o ktorých prehovorili ľudia na internete, radšej pri tom nič nejedzte. Miestami je to totiž až nechutné. Jeden z najväčších ohlasov zanechal komentár od muža, ktorý rovno vymenoval 15 vecí, ktoré ho dokážu poriadne nahnevať. Zjavne má s nimi skúsenosti a zažil každú jednu z nich. V zozname uviedol napríklad nosenie obrovského ruksaku v preplnenom vlaku, ktorý zaberá veľa miesta alebo neochota postaviť sa, ak je blízko niekto, kto si potrebuje sadnúť.
Šiesty bod však prekvapil. „Strihať si nechty na rukách alebo nohách a nechávať odrezky na sedadle. Čo to do …?“ napísal neznámy muž v diskusii, na čo zareagovalo mnoho ľudí. „Nechcem ani len pomyslieť na scenár číslo 6. Ľudia, ktorí robia takéto veci, by mali byť zavretí,“ dodal úprimne ďalší muž.
Viacerí sa zhodli na jednom. Otravní sú hlavní tí, ktorí sú hluční. „Ľudia, ktorí majú hlasné a dlhé telefonické rozhovory, najmä ráno,“ napísala žena, ktorú vedia takíto ľudia dostať do vývrtky. „Ľudia, ktorí majú hlasné zvuky, nepoužívajú slúchadlá. Či už ide o hudbu alebo hovory… Koho to zaujíma?“ potvrdzuje muž. Ďalší dokonca uviedol, že neraz nastúpil do autobusu tínedžer s telefónom, z ktorého mu veľmi hlasne hrala hudba alebo rovno s reproduktorom.
