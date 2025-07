Veľká firma na Slovensku prekvapujúco končí, viac ako 100 zamestnancov je bez výplat. Minulý rok mala rekordné tržby

V segmente nákladnej železničnej dopravy už dlhé roky stabilne pôsobia viaceré spoločnosti. Patrí medzi ne aj Retrack Slovakia, ktorá v minulosti prešla viacerými zmenami názvu a tiež obmenami v majiteľskej štruktúre. Práve táto firma s nemeckým pozadím v súčasnosti hlási negatívne správy.

Retrack Slovakia, v minulosti známa aj pod menami Rail Sped či Carbo Rail, v uplynulých rokoch postupne zvyšovala svoje tržby. V jej štruktúrach pracovalo viac ako 150 zamestnancov, pričom v roku 2020, spolu so vstupom spoločnosti VTG, expandovala aj do Českej republiky. Ako teraz informuje portál Index, nemecké vedenie spoločnosti prišlo s nečakaným oznámením.

Nemecká skupina VTG, ktorá je majoritným vlastníkom tuzemskej prepravnej firmy, oznámila, že jej slovenská vetva sa ocitla v platobnej neschopnosti. Pri nepriaznivom hospodárskom stave sa zväčša podnikatelia rozhodujú o tom, či spoločnosť pošlú do konkurzu, prípadne sa ju pokúsia zachrániť v reštrukturalizačnom konaní. Nemci zvolili prvú spomínanú alternatívu.

„Napriek intenzívnemu úsiliu spoločnosti VTG sa ukázalo, že dlhodobá reštrukturalizácia spoločnosti by za súčasných okolností nebola ekonomicky životaschopná,“ uviedla v stanovisku nemecká vlastnícka skupina. Dôvodom mali byť náročné trhové podmienky bez výraznej nádeje na zmenu v najbližšom období. Ako ďalej pre Index prezradil zdroj priamo z Retrack Slovakia, firma má údajne mať zablokované účty.

Podľa hospodárskych výsledkov sa slovenskej firme darilo stabilne navyšovať tržby. Kým v roku 2020 boli na úrovni 17,2 milióna eur, vlani to už bolo. Horšie to je v kolónke ziskov a strát. V zelených číslach bol Retrack Slovakia od roku 2020 iba raz, konkrétne predvlani so ziskom 437-tisíc eur. Dva roky predtým však vykázal, vlani to bolo napríklad 167-tisíc eur.