O prácu prišlo po rozhodnutí firmy viac ako 400 Slovákov. Známy výrobca teraz rozširuje iný závod, prácu dá 160 ľuďom

Koncern Adient je najväčším výrobcom sedačiek do automobilov na svete. Značné zastúpenie má prostredníctvom viacerých firiem a závodov aj na Slovensku, pričom u nás zamestnáva necelých 3 000 pracovníkov. Podľa najnovších správ sa toto číslo chystá rozšíriť.

Adient má aktuálne svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku rozdelenú do viacerých regiónov – od Trenčína, cez Bratislavu, Žilinu až po Lučenec. Pobočka v Trenčíne je zároveň najväčším technologickým centrom slovenského automobilového priemyslu, ktoré zamestnáva 500 odborníkov. Ako teraz informoval Denník E, rozširovať sa má ale závod v Lučenci.

Americká spoločnosť na juhu Slovenska dáva prácu zhruba 260 obyvateľom, po novom rozšírení výroby by to mohlo byť až 420. Expandovať by mala tunajšia výroba kovových dielcov do autosedačiek – výrobná plocha podľa plánov narastie o 3 000 metrov štvorcových, skladové kapacity dokonca až o 23 000 metrov štvorcových. Výška tejto investície zatiaľ nie je známa.

Škrty pripravili o prácu množstvo ľudí

Všetko sa deje po tom, čo Adient urobil niekoľko výrazných európskych škrtov. Tie sa dotkli okrem Českej republiky aj Slovenska, keď ešte v roku 2022 Američania zatvorili fabriku neďaleko Martina. Spolu s ňou skončilo pracovný pomer viac ako 400 tamojších zamestnancov, ktorí doplatili na slabý odbyt po koronakríze. Vedenie vtedy deklarovalo, že martinská firma už nie je na medzinárodnom trhu konkurencieschopná.

Dve české spoločnosti Adient zatvoril dokonca iba vlani, táto optimalizácia výrobnej siete sa dotkla zhruba tisícky pracovníkov. V globálnom meradle Američania zamestnávajú až 70 000 ľudí a po celom svete majú okolo 200 závodov.

Lučenecký závod prevádzkuje eseročka Adient Innotec Metal Technologies s. r. o., ktorá aj počas uplynulého roka vykázala pozitívne hospodárske výsledky. Pri tržbách 14,45 milióna eur dokázala vlani zaznamenať zisk 831-tisíc eur.

Veľmi podobné výsledky mala aj v roku 2022, keď utŕžila bezmála 15 miliónov eur a skončila v zisku 826-tisíc eur. Počas predošlých rokov sa tržby spoločnosti stabilne držali okolo hranice 12 miliónov eur. Dobrým ukazovateľom je aj fakt, že firma sa dokázala udržať v zelených číslach aj počas kritického covidového obdobia.