Nečakajte krémy ani zákroky. Alena Heribanová prezradila tajomstvo svojej krásy a mladistvého výzoru

Zatiaľ čo pre iné ženy sú návštevy salónov krásy a plastickej chirurgie takmer na pravidelnom poriadku, vďaka čomu si udržiavajú mladistvý vzhľad, bývalá hlásateľka a moderátorka relácie Anjeli strážni si vybrala inú cestu. Dnes má 70 rokov, no len podľa kalendára. Pri pohľade na ňu by jej mnohí tipovali o 30 rokov menej.
Keď sa objaví niekde v miestnosti, strhne na seba pozornosť. Avšak nie tým, že by bola hlučná alebo by mala na sebe extravagantný outfit. Jej optimizmus a dobrá nálada je nákazlivá a keď sa k tomu pridá šarm, elegancia a prirodzenosť, ktorá z nej vyžaruje, je jasné, že každý chce byť v prítomnosti tejto dámy. Nedávno bola na predstavení noviniek STVR, kde opäť predviedla svoju nenútenú krásu. Vždy dokonale upravená Alena Heribanová dokazuje, že vek je len číslo.
Nikdy sa neprestala pripravovať na starobu
Šíri neskutočný pokoj a pôsobí vyrovnane. Neobieha kliniky krásy, za jej pôvabom a krásou sa skrývajú roky disciplíny a pohybu. Vždy sa o seba starala, rovnako ako aj herečka Zdena Studenková, ktorá vraj nevyjde ani len smeti vyniesť bez toho, že by sa nenalíčila a neupravila. „Ja som vlastne už, keď som mala 25, keď som odchádzala z folklóru, lebo som 12 rokov tancovala, rozmýšľala nad tým, že čo ďalej, že predsa nemôžem toto všetko odstrihnúť,“ povedala Alena Heribanová v rozhovore pre STVR.
Moderátorka mávala trikrát do týždňa nácviky a turné po celom svete. Keď to však skončilo, nechcela žiť usadnutým životom televíznej hlásateľky. „Takže vtedy som už začala hľadať nejaký súbor moderného tanca, potom som chodila do posilňovne a ja som sa vlastne nikdy neprestala pripravovať na starobu. Lebo som vlastne celý život cvičila a starala sa o seba,“ vyšla s pravdou von.
Za jej mladistvým výzorom je šport, a taktiež kontrola svojho taniera. „Nie v zmysle, že držím celoživotnú diétu. Jem normálne, no snažím sa o balans, že koľko energie vydám, toľko doplním. Takže som sa za tie roky nezmenila, dá sa povedať,“ usmiala sa moderátorka.
