Vedcom sa podaril výnimočný objav: V Argentíne našli fosílie nového dinosaura, neuveríte, čo mal v papuli

Hoci si myslíme, že náš svet už dobre poznáme, odborníci a bádatelia nás nikdy neprestanú prekvapovať. Nie je to tak dávno, čo vedci prišli s tvrdením, že obrovský asteroid, ktorý pred 66 miliónmi rokov zasiahol Zem a vyhubil dinosaury, nebol jediný. Teraz vedci opäť šokovali – objavom pozostatkov megaraptora, druhu dinosaura, ktorý vyzeral ako obrovské verzie raptorov, ktoré preslávil film Jurský park.
Paleontológovia objavili v Argentíne nový druh dravého dinosaura, uvádza portál Science Alert odkazujúc sa na štúdiu publikovanú v časopise Nature Communications. Joaquinraptor casali, ako ho nazvali, mal od nosa po chvost dĺžku viac ako 7 metrov a vážil vyše 1 000 kilogramov.
Nečakaný nález v jeho papuli
Keďže v tej časti sveta neboli žiadne tyranosaury, Joaquinraptor si pravdepodobne užíval život na vrchole potravinového reťazca. Tento nález fosílie obsahuje niektoré z doteraz najpriamejších dôkazov o strave megaraptorov, ktorá, zdá sa, zahŕňala aj starovekých predkov krokodílov. V jeho papuli totiž našli kosť z nohy tohto živočícha.
Výskumníci pripúšťajú, že kosť krokodíla sa tam mohla dostať aj iným spôsobom, napríklad mohla byť spláchnutá do ponorených úst už mŕtveho megaraptora. Avšak vzhľadom na to, že kosť sa nielen dotýka niektorých zubov dravca, ale má aj stopy po zuboch, je pravdepodobné, že došlo k nejakému druhu interakcie. Tieto dve bytosti tiež mohli bojovať o iné zdroje potravy.
Hoci paleontológovia našli len časti jeho čeľustí, lebky, predných končatín, nôh a niekoľko chvostových stavcov, ide o jeden z najkompletnejších exemplárov megaraptora, aké boli doteraz objavené. Pozostatky Joaquinraptora boli navyše datované približne na 68 miliónov rokov, čo z neho robí jedného z najmladších známych megaraptorov, ktorých vláda by mohla pokračovať, ak by nedošlo ku kozmickému zásahu.
