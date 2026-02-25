Vedci zistili, že zdravé zuby zabraňujú vzniku viacerých ochorení. Prezradili, ako často by ste si mali umývať zuby

Ak chcete žiť dlhý a zdravý život, podľa vedcov by ste mali venovať zvýšenú pozornosť ústnej hygiene. Pretože podľa najnovších výskumov zdravie našich zubov má obrovský vplyv na riziko vzniku veľkého množstva veľmi závažných ochorení.
Vedci z USA zistili, že ústna hygiena súvisí s dlhovekosťou, informuje Euronews. Udržiavanie dobrej ústnej hygieny je totiž neoddeliteľnou súčasťou prevencie vážnych ochorení.
Zuby si umývajte trikrát denne
To, že zdravie našej ústnej hygieny je dôležité pre celkové zdravie, vieme už dlho, predchádzajúci výskum sa však spájal so šírením baktérií z ochorení ústnej dutiny s Alzheimerovou chorobou, rakovinou, kardiovaskulárnymi ochoreniami, cukrovkou a ďalšími.
Nový výskum však vedcom ukázal, že ľudia s miernym alebo stredne ťažkým ochorením, ktorí si čistia zuby a starajú sa o ne, alebo navštevujú zubára a podstupujú dôkladné čistenie zubov, vykazujú oveľa lepšie kognitívne reakcie.
Zároveň zistili, že parodontitída je kľúčovým rizikovým faktorom pre rozvoj ochorení, ako je reumatoidná artritída a demencia. Keď baktérie z ochorení ústnej dutiny migrujú do krvného obehu a mozgu, spôsobujú chronický zápal. To môže spustiť imunitný systém k útoku na kĺby a tiež môže urýchliť tvorbu plakov, ktoré narúšajú neurotransmitery a vedú k poklesu kognitívnych funkcií.
To, koľkokrát denne si máme umývať zuby, vďaka vedcom už viete. Ak sa však pýtate, ako vyzerá správne umývanie zubov, prečítajte si náš rozhovor so zubárkou Andreou Hrubou, ktorá nám vysvetlila, ako na to.
