111-ročný muž prezradil svoje tajomstvo dlhovekosti. Je oveľa jednoduchšie, než by ste čakali

Jeho tajomstvo dlhého a zdravého života tvoria len štyri veľmi jednoduché pravidlá, ktoré sú dosiahnuteľné. Môže ich začať dodržiavať každý už dnes.
Muž, ktorý má neuveriteľných 111 rokov, odhalil svoje tajomstvo dlhého a zdravého života, píše web Unilad. Predpokladá sa, že je najstarším človekom žijúcim v Amerike.
Jeho tajomstvo je jednoduché
111-ročný Luis Cano pochádza z Kolumbie, no aktuálne žije v New Jersey v USA. Narodil sa 9. decembra 1914, je vojnovým veteránom, prežil prvú aj druhú svetovú vojnu. Tvrdí, že v súčasnosti väčšinu času trávi pozeraním z okna a premýšľaním o svojom živote. Miluje sledovať lietadlá. Teší ho jeho rodina, ktorá sa o neho s láskou stará.
Po skončení svojej služby v armáde založil vlastnú autobusovú službu, ktorá pomáha ľuďom s presúvaním sa medzi vidieckymi oblasťami v Južnej Amerike. S manželkou Aliciou, ktorá zomrela v roku 2004, má 10 detí, 11 vnúčat, 5 pravnúčat a 2 prapravnúčatá.
Podľa Luisa Cana však k dlhému a zdravému životu stačí nepiť, nefajčiť, vždy sa dobre vyspať a správať sa dobre. Je to len pár pravidiel, ktoré sú veľmi jednoduché a môže ich dodržiavať každý z nás.
Nahlásiť chybu v článku