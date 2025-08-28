Vedci sú o krok bližšie k rozlúsknutiu jednej z najväčších záhad: Nevylučujú, že z vesmíru vyslala signál mimozemská civilizácia

Foto: Pexels/ Credit: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)., Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Vesmír
Signál z vesmíru máta vedcov už desaťročia.

V roku 1977 vedci zaznamenali tajomný signál prichádzajúci z vesmíru. Bol taký intenzívny, že astronóm Jerry Ehman napísal na papier s údajmi „Wow!“ Od toho dňa sa signálu hovorí „Wow! signál“ a doteraz sa nevie, odkiaľ sa vlastne nabral. Odborníci sú však možno o krok bližšie k rozlúšteniu záhady.

Je zvláštnejší, ako sa predpokladalo

Ako informuje Mail Online, vedci už desaťročia diskutujú o tom, či by „Wow! signál“ mohol byť pokusom o komunikáciu zo strany vzdialenej mimozemskej civilizácie. Teraz ho znovu preskúmali za pomoci moderných technológií a ukázalo sa, že signál je ešte zvláštnejší, ako sa doteraz predpokladalo.

Podľa nových zistení bol signál štyrikrát silnejší, ako sa pôvodne uvádzalo. Odborníkom sa tiež podarilo definitívne vylúčiť viacero možných vysvetlení, napríklad, nešlo o signál zo satelitu, pretože v tom čase nad miestom žiaden neprelietal a ani nešlo o televízny signál. Predpokladajú, že signál má zrejme prirodzenú príčinu, no zatiaľ nedokážu s úplnou istotou vylúčiť, že zaň nie je zodpovedná mimozemská civilizácia.

Foto: Credit: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)., Public domain, via Wikimedia Commons

„Hoci mimozemšťania nie sú úplne vylúčení, zdá sa, že signál mohol pochádzať z prirodzeného astrofyzikálneho zdroja. Naším cieľom je nájsť ten zdroj,“ vyjadril sa pre Mail Online odborník Hector Socas-Navarro. Signál zachytili astronómovia v observatóriu Big Ear v Delaware v Ohiu v roku 1977, pátrali práve po znakoch, ktoré by mohli potvrdiť existenciu mimozemskej civilizácie.

Niečo také sa viac nezopakovalo

Signál bol nielen mimoriadne intenzívny, ale trval aj nezvyčajne dlho, až 72 sekúnd. Žiaľ, odvtedy sa signál podobnej intenzity a s takouto dĺžkou už viac nezopakoval. V rámci novej štúdie odborníci, ale aj dobrovoľníci, zdigitalizovali až 75 000 strán údajov z observatória. To po prvýkrát umožnilo počítačovú analýzu údajov o „Wow! signále“.

Foto: Иван Роква, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podarilo sa tak zúžiť časť oblohy, z ktorej signál prichádzal, na dve malé oblasti, z ktorých každá produkovala inú zložku signálu. Výskumníci tiež dokázali určiť miesto, odkiaľ signál zrejme prišiel, s väčšou štatistickou presnosťou. Podarilo sa tiež detailnejšie upresniť frekvenciu signálu na 1420,726 megahertzov.

Nové informácie

Navyše, donedávna panoval predpoklad, že objekt, ktorý signál vyslal, sa pohyboval rýchlosťou 30 kilometrov za sekundu, podľa nového odhadu to ale bolo 74 kilometrov za sekundu. Všetky nové poznatky by mali uľahčiť pátranie po zdroji. V súčasnosti si odborníci myslia, že zdroj sa nachádzal mimo našej Slnečnej sústavy.

Ilustračná foto: Pexels

Profesor Abel Mendez si myslí, že signál vznikol, keď energia z umierajúcej hviezdy nazývanej magnetar zasiahla oblak studeného vodíkového plynu. Predchádzajúci výskum zaznamenal niekoľko signálov, ktoré sa podobali „Wow! signálu“, no boli podstatne slabšie. Štyri z nich pochádzali z červenej trpasličej hviezdy Teegarden’s Star, ktorá je vzdialená od Zeme len 12,5 svetelných rokov a je obklopená mrakmi čistého vodíka.

