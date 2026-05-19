Chýbala už len hodina, aby zaútočil na Irán, uviedol Trump. USA to možno budú musieť urobiť znova

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Nové útoky v pondelok podľa vlastných slov odložil v poslednej chvíli.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty možno opäť budú musieť zaútočiť na Irán, ktorý má teraz niekoľko dní na uzavretie dohody. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Trump v pondelok vyhlásil, že útok na Irán plánovaný na utorok Spojené štáty odložili na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Šéf Bieleho domu tým chce dať priestor na „vážne rokovania“.

Chýbala už len hodina

„Chýbala už len hodina, aby som sa rozhodol, že dnes do toho ideme,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Útoky by sa podľa neho „odohrávali už v tejto chvíli“, keby ich nezastavil.

Ilustračná foto: SITA/AP

Iránski lídri teraz podľa amerického prezidenta prosia o uzavretie dohody. Ak k tomu nedôjde, v najbližších dňoch Spojené štáty znova zaútočia.

„Hovorím o dvoch alebo troch dňoch, možno piatok, sobota, nedeľa, niečo také, možno začiatkom budúceho týždňa. Hovorím o obmedzenom časovom úseku, pretože nemôžeme dovoliť, aby získali novú jadrovú zbraň,“ uviedol Trump.

