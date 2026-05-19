Čakajú nás doposiaľ najteplejšie dni tohto roka. Teploty môžu dosiahnuť až +30 °C

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Tropické leto sa vraj blíži.

Máte už plné zuby chladných a daždivých dní? Máme pre vás dobrú správu. Konečne sa dočkáme prvých teplých, takmer už letných dní. Horúčavy na Slovensku odštartujú cez víkend. 

Tropické leto

Chladnému počasiu v Európe odzvonil koniec. Čaká nás prvá vlna horúčav, dokonca vraj až tropické leto. V niektorých oblastiach sa teploty dostanú nad hranicu +35 °C, píše web Metro.

V najbližších dňoch nás však ešte stále čakajú prehánky a búrky, no v druhej polovici týždňa by už počasie malo byť stabilné. Teplé počasie spôsobí rozsiahla tlaková výš, ktorá sa začne rozširovať nad západnú a následne aj strednú Európu. Po jej zadnej strane začne do Európy od juhozápadu prúdiť mimoriadne teplý vzduch zo severnej Afriky. Prílev horúčav tak bude každým dňom silnieť.

Meteorológovia preto upozorňujú ľudí, aby nezabudli, že horúčavy sa spájajú s dehydratáciou, prehriatím organizmu až kolapsom, zhoršením kvality spánku a zvýšením záťaže na srdcovo-cievny systém. Dodali, že z toho dôvodu by ste nemali zabúdať na dodržiavanie pitného režimu a ochranu pred UV žiarením.

Horúčavy dorazia aj na Slovensko

Na Slovensku prvá vlna letných horúčav odštartuje už tento víkend. Na viacerých miestach by sa teploty mali dostať nad hranicu +25 °C. Ešte teplejšie môže byť na začiatku budúceho týždňa, keď numerické modely naznačujú možnosť teplôt atakujúcich hranicu +30 °C, predovšetkým na západe a juhozápade krajiny. Čakajú nás tak doposiaľ najteplejšie dni tohto roka.

