IKEA ohlásila zníženie počtu zamestnancov o 850. Chce priniesť výrazne nižšie ceny

Ilustračná foto: Pexels

Zuzana Veslíková
TASR
Jej tržby sa oslabili, keďže znížila ceny s cieľom zvýšiť predaj.

Švédska spoločnosť Inter IKEA, ktorá je vlastníkom nábytkárskej značky IKEA, oznámila, že znižuje počet pracovných miest o 850 vrátane 300 pozícií vo Švédsku. Firma, ktorá má celkovo 27 700 zamestnancov, uviedla, že cieľom tohto kroku je zjednodušenie jej štruktúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Chce sa zamerať na tri ciele

„Napriek mnohým pozitívnym úspechom sa Inter Ikea Group stala trochu príliš zložitou a príliš fragmentovanou v maloobchodnom prostredí, ktoré si vyžaduje jednoduchosť a rýchlosť,“ uviedol vo vyhlásení finančný riaditeľ spoločnosti Henrik Elm. Skupina sa podľa jeho slov plánuje zamerať na tri ciele, a to na rast predaja, výrazné zníženie cien a zvýšenie návštevnosti predajní.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

V účtovnom roku 2024/25 zisk spoločnosti Inter Ikea klesol o 32 % a jej tržby sa oslabili o 1 %, keďže znížila ceny s cieľom zvýšiť predaj. Objem predaja sa však zväčšil o 2,6 % a počet návštevníkov predajní stúpol o 1,9 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navždy nás opustila slovenská hudobná legenda. Umelec odišiel vo veku 74 rokov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac