Vedci spustili kameru do útrob „Ľadovca súdneho dňa“: Čakalo ich kruté sklamanie

Foto: Pete Davis, BAS/ NASA

Petra Sušaninová
Aký je ďalší osud "Ľadovca súdneho dňa"?

Vedci spustili kameru do hlbokej vrtnej diery v ľadovci Thwaites, teda v „Ľadovci súdneho dňa“ v západnej Antarktíde. Ide o jeden z najnestálejších, no najvýznamnejších ľadových masívov na Zemi.

Vedci chceli preskúmať spodok „Ľadovca súdneho dňa“

Ako informuje IFL Science, britskí a kórejskí vedci nedávno spojili sily, aby prvýkrát priamo odmerali teplotu vody, ktorá obmýva spodnú časť „Ľadovca súdneho dňa“ a spôsobuje jeho eróziu. Aby sa dostali pod ľad, použili vrták a vodu zohriatu na 80 °C. Napokon urobili vrt hlboký zhruba 1 000 metrov.

Nový výskum môže mať obrovský dosah. Ak by totiž došlo ku kolapsu zmieňovaného ľadovca, mohlo by to spôsobiť rýchly nárast hladiny morí s katastrofálnymi následkami. Už teraz sa podieľa približne 4 percentami na ročnom náraste hladiny morí na planéte, pričom niektoré časti už balansujú na pokraji zrútenia.

V dôsledku zrýchľovania klimatických zmien teplé vody tečúce pod ľadom urýchľujú jeho úbytok. Preto sa vedci usilujú získať čo najviac informácií, a to čo najrýchlejšie. Práca v podmienkach, aké panujú na Antarktíde, je však mimoriadne náročná. Krutá zima spôsobuje, že vrt začína zamŕzať takmer ihneď a navyše, ľadovec sa za deň dokáže pohnúť aj o 9 metrov, čo otvor ešte viac deformuje.

Misiu museli predčasne ukončiť

Príroda v tomto prípade zvíťazila a vedcom plány prekazila. Predpoveď počasia bola čoraz horšia a míňali sa im zásoby, misiu tak napokon museli ukončiť. Aby toho nebolo málo, prišli počas nej aj o svoje nástroje.

Išlo už o druhý podobný pokus. Prvý sa odohral ešte v roku 2022. Vedci sa však odmietajú vzdať a aj druhý neúspešný pokus vnímajú ako zdroj informácií. K ľadovcu sa plánujú vrátiť opäť v nádeji, že odomknú jeho tajomstvá.

Foto: Pete Davis, BAS

„Toto nie je koniec. Údaje ukazujú, že napriek výzvam je toto presne to správne miesto na štúdium. To, čo sme sa tu naučili, nám dáva viac dôvodov na návrat,“ vyjadril sa profesor Won Sang Lee, hlavný vedecký pracovník. Odborníci dodávajú, že pri misiách, kde sa posúvajú hranice vedy, je nevyhnutné rátať aj so sklamaniami. Napriek tomu však ide o dôležitý krok vpred.

