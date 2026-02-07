Byt v ruskom meste len za 913 eur: Dievča hovorí, že bývanie tu stojí menej než iPhone

Nejeden mladý človek môže v súčasnosti o vlastnej nehnuteľnosti len snívať. Existujú ale miesta, kde vás bývanie vyjde lacnejšie ako nový iPhone, napríklad v Rusku. Má to však háčik.
Koľko stojí bývanie v Rusku
Ako informuje The Irish Sun, ruská influencerka pridala na sociálnu sieť video, v ktorom drží v ruke mobil. Nad hlavou jej svieti text „Držím v rukách byt vo Vorkute“. Následne na záberoch vidno inzeráty na bývanie v Rusku, ktoré vás cenami poriadne prekvapia.
Ukazuje byt v Rusku, ktorý stojí 145 000 rubľov, čo je približne 1 596 eur. Druhá vás vyjde na 170 000 rubľov, čo je 1 872 eur. Nájde sa však aj bývanie v prepočte za 1 100 eur. Najlacnejšia z nehnuteľností na videu stojí dokonca v prepočte len 913 eur. Cena nového iPhonu sa pritom šplhá k sume takmer 201 000 rubľov (2 213 eur). Používateľ sociálnej siete X, ktorý príspevok uverejnil, poukazuje na to, že ekonomická situácia v Rusku je taká zlá, že na niektorých miestach je skutočne ľahšie kúpiť si nové bývanie ako telefón.
Russians laughing at the fact that their economy has collapsed to the point that in many cities, the purchase of an apartment is now cheaper than an IPhone. pic.twitter.com/thrzGXBAiy
— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 14, 2026
Realita lacného bývania, prečo sú ceny také nízke
Má to však háčik. Pochopiteľne, v príspevku nie je reč o bežných mestách, ale o oblastiach za polárnym kruhom, kde sa život môže premeniť na ľadové peklo. Ako sme vás informovali, nájdete tu dokonca byty aj za 1 rubeľ, no nikto ich nechce. Ide totiž o niekdajšiu banícku usadlosť, ktorá sa premenila na mesto duchov. Ostalo tu už len pár ľudí, ktorí nechcú alebo nemôžu odísť.
Reakcie v komentároch na toto bývanie v Rusku sa rôznia. Niektorí poukazujú na to, že nehnuteľnosti sú síce extrémne lacné, no koľkí si ich aj tak nemôžu dovoliť. Ďalší sa pýtajú, či to nie je cena mesačného nájmu. Iní kritizujú fakt, že naozaj málokto by sa dobrovoľne hrnul kupovať nehnuteľnosť za polárnym kruhom, nech je akokoľvek lacná, a s ekonomickou situáciou to vôbec súvisieť nemusí. Ďalší dodávajú, že podobné nehnuteľnosti, ktoré sú jednoducho na zlom mieste, a preto sa predávajú lacno, sa bežne dajú nájsť aj inde vo svete.
