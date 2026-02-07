Byt v ruskom meste len za 913 eur: Dievča hovorí, že bývanie tu stojí menej než iPhone

Ilustračná foto budovy v ruskej Vorkute: Profimedia

Petra Sušaninová
V niektorých častiach Ruska kúpite bývanie za pár drobných.

Nejeden mladý človek môže v súčasnosti o vlastnej nehnuteľnosti len snívať. Existujú ale miesta, kde vás bývanie vyjde lacnejšie ako nový iPhone, napríklad v Rusku. Má to však háčik.

Koľko stojí bývanie v Rusku

Ako informuje The Irish Sun, ruská influencerka pridala na sociálnu sieť video, v ktorom drží v ruke mobil. Nad hlavou jej svieti text „Držím v rukách byt vo Vorkute“. Následne na záberoch vidno inzeráty na bývanie v Rusku, ktoré vás cenami poriadne prekvapia.

Ukazuje byt v Rusku, ktorý stojí 145 000 rubľov, čo je približne 1 596 eur. Druhá vás vyjde na 170 000 rubľov, čo je 1 872 eur. Nájde sa však aj bývanie v prepočte za 1 100 eur. Najlacnejšia z nehnuteľností na videu stojí dokonca v prepočte len 913 eur. Cena nového iPhonu sa pritom šplhá k sume takmer 201 000 rubľov (2 213 eur). Používateľ sociálnej siete X, ktorý príspevok uverejnil, poukazuje na to, že ekonomická situácia v Rusku je taká zlá, že na niektorých miestach je skutočne ľahšie kúpiť si nové bývanie ako telefón.

Realita lacného bývania, prečo sú ceny také nízke

Má to však háčik. Pochopiteľne, v príspevku nie je reč o bežných mestách, ale o oblastiach za polárnym kruhom, kde sa život môže premeniť na ľadové peklo. Ako sme vás informovali, nájdete tu dokonca byty aj za 1 rubeľ, no nikto ich nechce. Ide totiž o niekdajšiu banícku usadlosť, ktorá sa premenila na mesto duchov. Ostalo tu už len pár ľudí, ktorí nechcú alebo nemôžu odísť.

Bývanie v Rusku, foto: Profimedia

Reakcie v komentároch na toto bývanie v Rusku sa rôznia. Niektorí poukazujú na to, že nehnuteľnosti sú síce extrémne lacné, no koľkí si ich aj tak nemôžu dovoliť. Ďalší sa pýtajú, či to nie je cena mesačného nájmu. Iní kritizujú fakt, že naozaj málokto by sa dobrovoľne hrnul kupovať nehnuteľnosť za polárnym kruhom, nech je akokoľvek lacná, a s ekonomickou situáciou to vôbec súvisieť nemusí. Ďalší dodávajú, že podobné nehnuteľnosti, ktoré sú jednoducho na zlom mieste, a preto sa predávajú lacno, sa bežne dajú nájsť aj inde vo svete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodu má zadarmo, no na nákup potravín cestuje 9 hodín: Žena popisuje život na odľahlom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac