Vedci vykonali najhlbší vrt v oceáne: Prekonali rekord a zistili niečo veľmi dôležité

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Fukušima
Podarí sa v budúcnosti zabrániť ničivým následkom zemetrasení?

V roku 2011 otriaslo Japonskom ničivé zemetrasenie. Smrtiaca katastrofa podnietila vedcov k tomu, aby sa pokúsili zistiť viac o tom, ako jedného dňa podobnej katastrofe zabrániť. Podarilo sa im vykonať najhlbší oceánsky vrt v dejinách a získať dôležité informácie.

Vedci prekonali rekord

Ako informuje web IFL Science, zemetrasenie v roku 2011 pripravilo o život desaťtisíce ľudí a spôsobilo odstavenie jadrovej elektrárne vo Fukušime. Vedci do dnešného dňa skúmajú možné príčiny a spôsoby, ako katastrofe podobných rozmerov zabrániť. Podľa novej štúdie, ktorú odborníci publikovali prostredníctvom časopisu Science, bolo zemetrasenie zosilnené mäkkou vrstvou ílu.

Viac z témy Fukušima:
1.
Kvetinové záhony so závanom radiácie: Japonsko chce pred úrad premiéra nasypať pôdu z Fukušimy, vraj je to bezpečné
2.
Tento brutálny seriál s hodnotením 72 % musíte vidieť práve dnes: Totálne vás rozseká a bude vám nepríjemne
3.
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Zobraziť všetky články (30)

Je známe, že veľké zemetrasenia sú dôsledkom pohybu tektonických platní, ktoré sa posúvajú jedna oproti druhej. Tlak narastá, až kým sa v jedinom katastrofickom okamihu napokon neuvoľní. Stále však ostáva mnoho nezodpovedaných otázok o tom, prečo sú niektoré zemetrasenia omnoho ničivejšie ako iné. Zemetrasenie v roku 2011, ktoré vyvolalo cunami a zmenilo budúcnosť jadrovej energetiky, bolo štvrtým najsilnejším od začiatku meraní.

Následky zemetrasenia, foto: Save the Children Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Aby javu lepšie porozumeli, tím geológov v roku 2024 vyplával na vrtnej lodi Chikyu do vôd nad Japonskou priekopou a odobral vzorky z miesta, kde sa stretávajú tektonické platne. To síce nebol hlavný cieľ, no podarilo sa počas toho prekonať Guinnessov rekord. Odborníci úspešne vykonali najhlbší oceánsky vrt za účelom vedy. Čína tvrdí, že jej loď Meng Xiang dokáže vŕtať ešte hlbšie, to sa však zatiaľ nepodarilo overiť.

Kľúčové miesto

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac