Vedci vykonali najhlbší vrt v oceáne: Prekonali rekord a zistili niečo veľmi dôležité

V roku 2011 otriaslo Japonskom ničivé zemetrasenie. Smrtiaca katastrofa podnietila vedcov k tomu, aby sa pokúsili zistiť viac o tom, ako jedného dňa podobnej katastrofe zabrániť. Podarilo sa im vykonať najhlbší oceánsky vrt v dejinách a získať dôležité informácie.
Vedci prekonali rekord
Ako informuje web IFL Science, zemetrasenie v roku 2011 pripravilo o život desaťtisíce ľudí a spôsobilo odstavenie jadrovej elektrárne vo Fukušime. Vedci do dnešného dňa skúmajú možné príčiny a spôsoby, ako katastrofe podobných rozmerov zabrániť. Podľa novej štúdie, ktorú odborníci publikovali prostredníctvom časopisu Science, bolo zemetrasenie zosilnené mäkkou vrstvou ílu.
Je známe, že veľké zemetrasenia sú dôsledkom pohybu tektonických platní, ktoré sa posúvajú jedna oproti druhej. Tlak narastá, až kým sa v jedinom katastrofickom okamihu napokon neuvoľní. Stále však ostáva mnoho nezodpovedaných otázok o tom, prečo sú niektoré zemetrasenia omnoho ničivejšie ako iné. Zemetrasenie v roku 2011, ktoré vyvolalo cunami a zmenilo budúcnosť jadrovej energetiky, bolo štvrtým najsilnejším od začiatku meraní.
Aby javu lepšie porozumeli, tím geológov v roku 2024 vyplával na vrtnej lodi Chikyu do vôd nad Japonskou priekopou a odobral vzorky z miesta, kde sa stretávajú tektonické platne. To síce nebol hlavný cieľ, no podarilo sa počas toho prekonať Guinnessov rekord. Odborníci úspešne vykonali najhlbší oceánsky vrt za účelom vedy. Čína tvrdí, že jej loď Meng Xiang dokáže vŕtať ešte hlbšie, to sa však zatiaľ nepodarilo overiť.
