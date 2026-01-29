Vedci chcú vŕtať do „ľadovca súdneho dňa“: Cieľom je preniknúť do hĺbky 1000 metrov v jeho najkrehkejšej časti

Vedci sa vydali na odvážnu misiu a ich plánom je vŕtať do antarktického ľadovca Thwaites, ktorý je prezývaný ako „ľadovec súdneho dňa“. A to v jeho najkrehkejšej časti. Dôvodom je, že chcú objasniť, akým spôsobom dochádza k jeho topeniu zospodu, pretože ak skolabuje, dosiahne nárast morí nebezpečnú hranicu.
Výskumníci britskej inštitúcie British Antarctic Survey sa pokúsia prevŕtať ľad v jednej z najkritickejších časí ľadovca, informoval portál Mail Online.
Doteraz sa väčšina ich výskumu zaoberala jeho stabilnejšími časťami. Do tejto tajomnej oblasti vyrazili z Nového Zélandu na trojtýždňovú plavbu. Podarilo sa im dostať sa na ľadovec, čo je samo osebe úspechom a teraz zostáva čakať, či sa im podarí aj nasadiť prístroje a uskutočniť ich plán prevŕtať sa do hĺbky 1000 metrov za pomoci techniky s ohrevom vody. Majú na to iba dva týždne.
Ide o náročný a nebezpečný výskum, ktorý však môže priniesť množstvo odpovedí, najmä pre ľudí žijúcich na pobreží, kde hrozí, že ich obydlia „zhltne“ voda.
Ľadovec súdneho dňa zneistil vedcov
Ako sme vás nedávno informovali, až donedávna existovalo len minimum dôkazov o výskyte ľadovcových zemetrasení v Antarktíde. V najnovšej štúdii, ktorá bude čoskoro publikovaná pre časopis Geophysical Research Letters, sa nachádzajú presvedčivé dôkazy o vyše stovkách ľadovcových otrasov zaznamenaných medzi rokmi 2010 a 2023. Keď sa úzke kusy ľadovca odlamujú a padajú do oceánu, pri prevrátení sa ľadový blok prudko zrazí s hlavnou masou ľadovca. Tieto otrasy však nevytvárajú vysokofrekvenčné seizmické vlny, preto boli tieto zemetrasenia dlho neobjavené.
Väčšina z nich pochádza z oblasti, ktorá sa nachádza práve pri ľadovci Thwaites. Najintenzívnejšie obdobie ľadovcových zemetrasení pri ľadovci, medzi rokmi 2018 a 2020, sa časovo zhoduje so zrýchleným pohybom ľadového výbežku smerom k oceánu. Tento jav nezávisle potvrdili aj satelitné merania. Vedci zatiaľ presne nevedia, čo tento nárast rýchlosti spôsobilo, no významnú úlohu mohli zohrávať oceánske podmienky. Ich vplyv na stabilitu morských ľadovcov ešte nie je dostatočne preskúmaný.
