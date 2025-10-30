Varené víno si tu dáte za 98 centov, ubytujete sa za 38 eur: Toto sú najlacnejšie vianočné trhy v Európe

Stúpajúce ceny sa nevyhýbajú ani vianočným trhom. V mnohých metropolách, ale aj na Slovensku, ľudia každoročne frflú na drahé varené víno, langoše a ďalšie dobroty. Ak sa nasať vianočnú atmosféru vyberie celá rodina, naozaj bude odchádzať ľahšia o niekoľko desiatok eur. Stále sú však miesta, kde si vianočné trhy môžete užiť aj o niečo lacnejšie.
Varené víno za pár drobných
Ikonické vianočné trhy vo veľkých metropolách sú síce lákavé, no ako píše Mail Online, plnohodnotne si môžete užiť aj tie menšie, menej známe a dokonca lacnejšie. Jednoznačne by ste si na zoznam mali napísať napríklad trhy v poľskom meste Vroclav. Podľa webu Budget Your Trip si tu ubytovanie na noc nájdete už v priemere za menej ako 38 eur.
Za príjemné ceny si tu užijete všetko, čo k vianočným trhom patrí, vrátane dobrého jedla a množstva suvenírov. Za varené víno dáte približne 3,50 eura. Vianočné trhy v tomto poľskom meste vraj patria medzi najlepšie v Európe, ak hľadáte vynikajúci pomer ceny a kvality a skutočne autentický zážitok.
Dokonalú atmosféru za dobré ceny si môžete užiť aj na trhoch v rumunskom meste Sibiu. Varené víno tu dostanete v prepočte za 98 centov. Sibiu je najobľúbenejšou destináciou, pokiaľ ide o vianočné trhy v Rumunsku a miestni obyvatelia milujú zimnú oslavu, známu ako „The Fair In Sibiu“, ktorá sa koná od 14. novembra 2025 do 4. januára 2026. Noc v hoteli vás tu v priemere vyjde na menej ako 38 eur.
Toto miesto je ideálne nielen na leto
Celkom iste vás očaria aj trhy v estónskom Tallinne. Hlavnou atrakciou je vianočný stromček na námestí, ktorý sa každoročne stavia od roku 1441. Bol prvým vianočným stromčekom, ktorý bol v Európe vystavený. Horúcim nápojom sa pod ikonickým vianočným stromčekom môžete ohriať za 1 až 2 eurá.
Chorvátsko si mnohí z nás spájajú najmä s letom, no krásne je aj počas zimy. Ak ste tak ešte neurobili, mali by ste si napríklad naplánovať návštevu vianočných trhov v Záhrebe. Užiť si tu môžete koncerty, výstavy, ale aj korčuľovanie na ľade. Ubytovanie vás tu vyjde v priemere na 53 eur za noc.
