Milujem Slovensko po 11 rokoch na Silvestra už neuvidíte: Pozrite sa, čo šou na obrazovkách nahradí

Pred časom médiá obletela správa, že populárny televízny program, pri ktorom ste sa možno neraz zasmiali aj vy, má skončiť. Podľa generálnej riaditeľky vraj viaceré formáty na STVR stratili dych. Neskôr sme vás informovali, že predsa len nekončí, záujem totiž prejavila JOJ Group, ktorá plánuje program opäť rozbehnúť v roku 2026. Co si však diváci budú môcť namiesto Milujem Slovensko na STVR pozrieť na Silvestra?
Milujem Slovensko bude na Silvestra chýbať
Ako informuje web Mediaboom, Milujem Slovensko patrí medzi najdlhšie vysielané zábavné programy na Slovensku. Tešila sa značnému úspechu a na trhu mala svoje stabilné miesto. Pravidelne si ju aj na Silvestra zapínali diváci počas 11 rokov. To sa nepodarilo žiadnemu inému televíznemu programu.
To sa však tento rok zmení. Posledných niekoľko rokov si diváci mohli na Silvestra pozrieť Záhady tela, ale aj tolkšou Neskoro večer. Je isté, že Záhady tela uvidia aj tento rok, budú dokonca hlavným silvestrovským programom.
Čo obľúbený program nahradí?
A čo si budete môcť pozrieť namiesto Milujem Slovensko? Divákov by mal k obrazovkám prilákať Ondrej Kandráč. Úvodnú časť večera by mala vyplniť hudobno-zábavná šou. Kapela Kandráčovci totiž oslavuje okrúhlych 20 rokov na scéne.
Tvár Ondreja Kandráča sa na obrazovkách objavuje pravidelne od roku 2017, kedy spolu so Štefanom Skrúcaným hviezdil v šou Všetko, čo mám rád. Na Silvestra si diváci mohli pozrieť špeciál pozostávajúci zo zostrihov toho najlepšieho.
