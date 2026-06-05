Na frekventovanej ceste pri Šali zomrel mladý vodič: Úsek je uzavretý. Pri zrážke s kamiónom nemal šancu

Zrážka kamióna s autom.

Foto: Facebook - Polícia SR - Nitriansky kraj﻿

Roland Brožkovič
TASR
Vodič Citroënu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Záchranné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste II/573 medzi Vlčanmi a Šaľou. Pri zrážke dvoch vozidiel prišiel o život 21-ročný vodič, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Úsek cesty je momentálne uzatvorený. Premávku usmerňujú príslušníci Policajného zboru a zároveň vykonávajú odklon dopravy.

Podľa informácií polície prešiel vodič vozidla Citroën Berlingo z doposiaľ presne nezistených príčin pravdepodobne do protismeru, kde sa zrazil s nákladným motorovým vozidlom Mercedes. Vodič Citroënu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Negatívna skúška na alkohol

Vodič nákladného motorového vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.

Správu aktualizujeme.

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