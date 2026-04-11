V slovenskom meste vzniklo niečo krásne: Zvyšok krajiny môže závidieť, takéto len tak nevidí

Mesto Brezno prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Brezno pre občanov úspešne zrealizovalo komunitný projekt Jablone, ktoré spájajú. Zapojilo sa doň 20 rodín, ktoré v uplynulých dňoch zasadili jablone a spoločne tak vytvorili malý rodinný sad na brehu rieky Hron. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia radnice.
„Cieľom projektu bolo priniesť do mesta viac zelene, posilniť komunitné väzby a vytvoriť priestor plný rodinných príbehov a spoločných spomienok. Každá zapojená rodina má svoj vlastný strom, o ktorý sa bude dlhodobo starať. Jablone boli počas spoločnej výsadby označené tabuľkami s menami jednotlivých rodín,“ priblížila samospráva.
Miesto oddychu a stretnutí
Spoločná výsadba stromov sa uskutočnila za účasti zástupcov banskobystrickej Nadácie Ekopolis. Nadácia, ktorá dlhodobo pomáha rozvíjať environmentálne aktivity v mestách a obciach, projekt podporila z grantového programu Zelené oázy.
„Teší ma, že sa do projektu zapojilo až 20 rodín, ktoré spoločne vytvorili nový zelený priestor v našom meste. Takéto iniciatívy majú veľký význam nielen pre životné prostredie, ale i pre budovanie silnej komunity,“ zdôraznil brezniansky primátor Tomáš Abel, ktorý verí, že spoločný sad bude dlhé roky slúžiť ako miesto oddychu, stretnutí a pekných rodinných chvíľ.
