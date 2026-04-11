V slovenskom meste vzniklo niečo krásne: Zvyšok krajiny môže závidieť, takéto len tak nevidí

Ilustračná foto: brezno.sk

Roland Brožkovič
TASR
Na brehu Hrona vznikol malý sad, 20 rodín zasadilo jablone.

Mesto Brezno prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Brezno pre občanov úspešne zrealizovalo komunitný projekt Jablone, ktoré spájajú. Zapojilo sa doň 20 rodín, ktoré v uplynulých dňoch zasadili jablone a spoločne tak vytvorili malý rodinný sad na brehu rieky Hron. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia radnice.

„Cieľom projektu bolo priniesť do mesta viac zelene, posilniť komunitné väzby a vytvoriť priestor plný rodinných príbehov a spoločných spomienok. Každá zapojená rodina má svoj vlastný strom, o ktorý sa bude dlhodobo starať. Jablone boli počas spoločnej výsadby označené tabuľkami s menami jednotlivých rodín,“ priblížila samospráva.

Miesto oddychu a stretnutí

Spoločná výsadba stromov sa uskutočnila za účasti zástupcov banskobystrickej Nadácie Ekopolis. Nadácia, ktorá dlhodobo pomáha rozvíjať environmentálne aktivity v mestách a obciach, projekt podporila z grantového programu Zelené oázy.

„Teší ma, že sa do projektu zapojilo až 20 rodín, ktoré spoločne vytvorili nový zelený priestor v našom meste. Takéto iniciatívy majú veľký význam nielen pre životné prostredie, ale i pre budovanie silnej komunity,“ zdôraznil brezniansky primátor Tomáš Abel, ktorý verí, že spoločný sad bude dlhé roky slúžiť ako miesto oddychu, stretnutí a pekných rodinných chvíľ.

