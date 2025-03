V ruskej základni vypukol požiar: Zhorieť malo niekoľko vozidiel a zničená bola munícia

V ruskej vojenskej základni v okupovanom ukrajinskom meste Mariupoľ v Doneckej oblasti na juvýchode Ukrajiny vypukol požiar. Ako referuje spravodajský web Ukrajinská pravda, informovala o tom legitímna mestská rada Mariupoľa, ktorá uviedla, že požiar založili členovia hnutia odporu.

V ruskej základni údajne zhorelo niekoľko vozidiel a zničená bola munícia. Mestská rada poznamenala, že súradnice vojenskej základne boli identifikované na základe fotografií miestnych „blogerov“.

Rusko sa chystá na novú ofenzívu

Rusko v sobotu oznámilo, že dobylo tri obce na severovýchode, východe a juhu Ukrajiny. Vo svojom postupe tak podľa agentúry AFP pokračuje aj v čase, keď sa americký prezident Donald Trump pokúša dosiahnuť prímerie, informuje TASR.

Získanými obcami sú podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany Pantelejmonivka v Doneckej oblasti, Ščebraky v Záporožskej oblasti a Veselivka v Sumskej oblasti. Ukrajina sa k vývoju nevyjadrila.

Spojené štáty pod vedením Trumpa sa už niekoľko týždňov snažia vyrokovať prímerie v Čiernom mori medzi Ukrajinou a Ruskom aj zastavenie ich útokov na energetickú infraštruktúru. Aj keď Moskva i Kyjev dali v princípe najavo svoj súhlas, implementácia týchto prímerí je naďalej nejasná a obe strany sa navzájom obviňujú zo snahy o ich zmarenie, uviedla AFP.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyslovil myšlienku zriadenia „prechodnej správy“ pre Ukrajinu pod záštitou OSN, čo by podľa francúzskej agentúry znamenalo odchod ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského z funkcie hlavy štátu ešte pred rokovaniami o mierovej dohode.

Zelenskyj medzitým v sobotu uviedol, že Rusi v noci vypustili na Ukrajinu viac než 170 dronov, ktoré zasiahli Dnepropetrovskú, Kyjevskú, Sumskú, Charkovskú i Chmeľnyckú oblasť. V priemyselnom meste Dnipro zahynuli štyria ľudia a ďalších 21 osôb vrátane tehotnej ženy utrpelo zranenia.

Ukrajinskí predstavitelia i vojenskí analytici tvrdia, že Rusko sa v najbližších týždňoch chystá spustiť novú ofenzívu, aby vystupňovalo tlak na Ukrajinu a posilnilo svoju pozíciu v rokovaniach o prímerí.

Tento krok by podľa agentúry AP mohol dať Putinovi všetky dôvody na to, aby diskusie o zastavení bojov odkladal v prospech snáh o získanie ďalšieho územia. Kyjev dlhodobo obviňuje Putina, že nemá záujem o dialóg, ktorý by mohol viesť k ukončeniu vojny.