Podozrenie na slintačku a krívačku v ďalšom okrese: V meste preto zasadal krízový štáb

Podozrenie na slintačku a krívačku sa objavilo v okrese Komárno. V meste zasadal včera aj krízový štáb. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.

„V okrese Komárno sú tri väčšie chovy zvierat týkajúcich sa podozrení uvedenej choroby – Klížska Nemá, Číčov, Veľké Kosihy. Podozrenie na infekčnú chorobu sa vyskytlo v chovoch v Číčove a v Imeli. Po odobratí a vyšetrení vzoriek sa však pozitívny nález nepotvrdil,“ ubezpečil Milan Dudáš, riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Komárno, informuje Denník Sme.

Slintačka a krívačka je zatiaľ potvrdená v chovoch dobytka v štyroch obciach na juhu Slovenska – v Medveďove, Ňárade, Malej Lúči a Bake. Na Slovensku vstúpili do platnosti mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré nariadil hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky. Platné sú až do odvolania.

Platia opatrenia

Na území celej SR sa zakazuje akékoľvek premiestňovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri (ďalej aj vnímavých zvierat) okrem nevyhnutnej prepravy v rámci toho istého chovu. „Tento zákaz sa vzťahuje aj na akékoľvek premiestňovanie vnímavých zvierat z iných štátov do SR a z územia SR do iných štátov,“ uvádza Chudý.

Zakázaná je aj medzinárodná preprava týchto zvierat cez územie okresov Komárno a Dunajská Streda. V prípade ostatných okresov je medzinárodná preprava s nakládkou a vykládkou mimo územia SR možná len bez zastavenia a vykládky na území SR s uprednostnením hlavných cestných ťahov.

Platí tiež zákaz akékoľvek premiestňovania zvierat cez hraničné priechody Rusovce/Čunovo – Rajka (cestný priechod), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom a Štúrovo – Esztergom. Nemôžu sa organizovať hromadné podujatia, trhy, výstavy a zvody hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov. Zakázaný je vstup nepovolaných osôb do chovov.

Zároveň hlavný veterinárny lekár nariadil používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie vnímavých zvierat a do samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu. „Osoba vstupujúca do chovu alebo opúšťajúca chov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu slintačky a krívačky a všetky dopravné prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať,“ zdôraznil.

Povinné je aj čistenie, dezinfekcia a podľa potreby dezinsekcia a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu týchto zvierat, ktoré môžu byť kontaminované. Chovatelia musia bezodkladne hlásiť podozrenie na chorobu s príznakmi slintačky a krívačky na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, uhynuté zvieratá likvidovať výlučne v spracovateľskom zariadení (kafilérii).

Nariadené je aj uzatvorenie všetkých zariadení na vystavovanie zvierat verejnosti vrátane zoologických záhrad a cirkusov, v ktorých sú držané vnímavé zvieratá.​

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň vydalo zákaz využívania lesov verejnosťou v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Dôvodom je minimalizácia rizika šírenia nákazy slintačky a krívačky a minimalizácia rušenia a pohybu poľovnej zveri, ako možného prenášača nákazy.

Experti zatiaľ nevedia, prečo sa tu ochorenie vyskytlo

Európska komisia (EK) vyšetruje pôvod a spôsob zavlečenia slintačky a krívačky do strednej Európy. Na túto otázku v súčasnosti nepozná dôveryhodnú odpoveď, uviedol v piatok pre TASR expert z Komisie. Ocenil tiež rýchlu a vhodnú reakciu na výskyt nákazy na Slovensku.

V Maďarsku potvrdili ochorenie 7. marca, o dva týždne neskôr aj na Slovensku. Podľa EK je veľmi pravdepodobné, že sa nákaza na naše územie rozšírila práve z Maďarska. „Nasadení odborníci z laboratórií hovoria, že vírus je rovnaký. Pravdepodobne sa rozšíril prostredníctvom vetra. Podľa meteorologických správ fúkal silný vietor z juhovýchodnej časti Maďarska smerom na severozápad pozdĺž rieky Dunaj tak, že uľahčil šírenie vírusu (smerom na Slovensko),“ priblížil expert s tým, že toto ochorenie sa prenáša aj vzduchom.