Vedci z NASA sú znepokojení: Na Mesiaci sa objavil masívny kráter, môže ohroziť budúce misie

Nina Malovcová
Obrovský kráter vznikol len nedávno, vedci upozorňujú na riziká.

Vedci objavili na Mesiaci nový obrovský kráter, pričom podľa nich ide o mimoriadne vzácny jav, ktorý sa stáva len raz za sto rokov. Informuje o tom britský portál The Mirror. K objavu došlo pri rutinnej analýze snímok, ktoré zachytila sonda Lunar Reconnaissance Orbiter Camera amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Zariadenie odhalilo kráter dlhý približne 225 metrov, čo zodpovedá asi dvom futbalovým ihriskám.Aj keď sa na Mesiaci už miliardy rokov vytvárajú nárazové krátery, najnovší vyniká svojou veľkosťou. Objav navyše prichádza práve v čase, keď NASA v rámci programu Artemis pripravuje návrat ľudí na Mesiac. Misia Artemis II by mala odštartovať z Floridy už 1. apríla a predstavuje kľúčový krok v novej ére prieskumu vesmíru.

Riziká pre budúce misie

Pôjde o prvý let k Mesiacu s človekom na palube od roku 1972, pričom misia nepristane na jeho povrchu, ale ho obletí podobne ako historická misia Apollo 8. Cieľom programu Artemis je otestovať technológie pre budúce misie, vrátane plánovaného pristátia na Mesiaci a neskorších letov na Mars.

Vedcov však znepokojil veľký rozsah a rozptyl materiálu v okolí nového krátera. Keďže Mesiac nemá atmosféru, v ktorej by telesá pri vstupe zhoreli, pri takýchto nárazoch sa vysokou rýchlosťou uvoľňuje veľké množstvo hornín a prachu, čo môže v širokom okolí vytvoriť nebezpečné podmienky.

Vedci varujú, že akékoľvek stavby na Mesiaci budú musieť byť navrhnuté tak, aby odolali úlomkom, ktoré letia vysokou rýchlosťou vrátane častíc pohybujúcich sa rýchlosťou približne jeden kilometer za sekundu.

Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

