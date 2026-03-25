Vedci z NASA sú znepokojení: Na Mesiaci sa objavil masívny kráter, môže ohroziť budúce misie

Vedci objavili na Mesiaci nový obrovský kráter, pričom podľa nich ide o mimoriadne vzácny jav, ktorý sa stáva len raz za sto rokov. Informuje o tom britský portál The Mirror. K objavu došlo pri rutinnej analýze snímok, ktoré zachytila sonda Lunar Reconnaissance Orbiter Camera amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).
Zariadenie odhalilo kráter dlhý približne 225 metrov, čo zodpovedá asi dvom futbalovým ihriskám.Aj keď sa na Mesiaci už miliardy rokov vytvárajú nárazové krátery, najnovší vyniká svojou veľkosťou. Objav navyše prichádza práve v čase, keď NASA v rámci programu Artemis pripravuje návrat ľudí na Mesiac. Misia Artemis II by mala odštartovať z Floridy už 1. apríla a predstavuje kľúčový krok v novej ére prieskumu vesmíru.
Riziká pre budúce misie
Pôjde o prvý let k Mesiacu s človekom na palube od roku 1972, pričom misia nepristane na jeho povrchu, ale ho obletí podobne ako historická misia Apollo 8. Cieľom programu Artemis je otestovať technológie pre budúce misie, vrátane plánovaného pristátia na Mesiaci a neskorších letov na Mars.
Vedcov však znepokojil veľký rozsah a rozptyl materiálu v okolí nového krátera. Keďže Mesiac nemá atmosféru, v ktorej by telesá pri vstupe zhoreli, pri takýchto nárazoch sa vysokou rýchlosťou uvoľňuje veľké množstvo hornín a prachu, čo môže v širokom okolí vytvoriť nebezpečné podmienky.
Vedci varujú, že akékoľvek stavby na Mesiaci budú musieť byť navrhnuté tak, aby odolali úlomkom, ktoré letia vysokou rýchlosťou vrátane častíc pohybujúcich sa rýchlosťou približne jeden kilometer za sekundu.
Nahlásiť chybu v článku