V rukách Elona Muska môže skončiť ďalšia veľká sociálna sieť. Údajne sa diskutuje, že prevezme jej časť

Čínski predstavitelia údajne diskutujú o možnosti predaja americkej časti TikToku Elonovi Muskovi, ak nadobudne platnosť kontroverzný zákaz tejto aplikácie v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predstavitelia Pekingu by dali prednosť tomu, aby TikTok zostal vo vlastníctve materskej spoločnosti ByteDance. Tá napadla hroziaci zákaz na Najvyššom súde USA, ale jeho sudcovia v rámci argumentácie naznačili, že pravdepodobne podporia zachovanie zákona, ktorý nadobudne platnosť 19. januára.

Vysokí čínski predstavitelia už preto začali diskutovať o krízových plánoch pre TikTok, pričom jedna z možností zahŕňa aj Muska, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože ide o dôverné informácie.

170 miliónov užívateľov v USA

Potenciálna dohoda s jedným z najbližších spojencov novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa je príťažlivá pre čínsku vládu. Podľa jedného scenára, o ktorom diskutovala čínska vláda, by Muskova sociálna sieť X, bývalý Twitter, prevzala kontrolu nad spoločnosťou TikTok US a riadila by obe siete, uviedli zdroje.

TikTok s viac ako so 170 miliónmi užívateľov v USA by mohol posilniť snahy X prilákať inzerentov. Musk založil tiež samostatnú spoločnosť s umelou inteligenciou, xAI, ktorá by mohla ťažiť z obrovského množstva údajov generovaných z TikToku.

Rokovania sú stále predbežné

Čínski predstavitelia zatiaľ nedospeli k pevnému konsenzu o tom, ako postupovať a ich rokovania sú stále predbežné, uviedli zdroje. Nie je jasné, koľko toho ByteDance vie o diskusiách čínskej vlády, alebo či sa do toho zapojili TikTok a Musk. Nie je jasné ani to, či Musk, TikTok a ByteDance viedli nejaké rozhovory o podmienkach akejkoľvek možnej dohody.

Čínska vláda vlastní tzv. zlatý podiel v spoločnosti ByteDance, ktorý jej dáva vplyv na jej stratégiu a prevádzku. TikTok tvrdí, že kontrola sa vzťahuje iba na čínsku dcérsku spoločnosť Douyin Information Service a nemá žiadny vplyv na operácie ByteDance mimo Číny.

40 až 50 miliárd USD

Americké operácie TikToku by mohli byť ocenené na približne 40 až 50 miliárd USD, odhadli minulý rok analytici Bloomberg Intelligence. To je značná suma aj pre najbohatšieho človeka sveta. Nie je jasné, ako by Musk mohol uskutočniť takúto transakciu, či by si to vyžadovalo predaj iných podielov, alebo či by to schválila vláda USA. V roku 2022 zaplatil za Twitter 44 miliárd USD (43,15 miliardy eur) a stále spláca značné pôžičky.