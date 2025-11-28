V roku 2026 bude môcť odísť do dôchodku veľká skupina seniorov. Pozrite sa, či k nim patríte tiež

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Už čoskoro budú môcť odísť do dôchodku ďalší seniori.

Nárok na riadny starobný dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku. Zároveň potrebuje získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. To si mohol platiť sám, ale zároveň ho za neho mohol odvádzať zamestnávateľ, poprípade štát. 

Ako informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe, tento rok nastala veľká zmena a od roku narodenia poistenca 1967 sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviazalo na strednú dĺžku života. Čo ostalo zachované, je právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov. Staršie ročníky sa však naďalej riadia prehľadnou tabuľkou dôchodkového veku.

Kto odíde do dôchodku už budúci rok?

Prehľadná tabuľka rozlišuje seniorov podľa roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Na základe týchto faktorov im vypočíta presný dôchodkový vek. Keď ho dosiahnu, majú nárok na to, aby odišli do dôchodku. V roku 2026 sa k penzistom pridá 6 kategórií seniorov narodených medzi rokmi 1962 a 1964.

Foto: TASR – Michaela Zdražilová

Bezdetní muži a ženy narodení v mesiacoch september až december roku 1962 budú môcť ísť do dôchodku vo veku 63 rokov a štyri mesiace, teda v januári až apríli 2026. Bezdetní muži a ženy narodení v mesiacoch január až jún roku 1963 budú môcť odísť do penzie vo veku 63 rokov a šesť mesiacov, teda v júli až decembri 2026.

Čo sa týka mužov a žien, ktorí vychovali jedno dieťa, do dôchodku budú môcť ísť budúci rok tí, ktorí sa narodili v roku 1963. Ich dôchodkový vek je presne 63 rokov. Tí, ktorí vychovali dve deti a narodili sa v júli až decembri roku 1963, budú môcť odísť do dôchodku už v prvej polovici roka 2026, kedy dosiahnu vek 62 rokov a šesť mesiacov.

Tí, ktorí vychovali dve deti a narodili sa v januári až apríli roku 1964, potrebujú dosiahnuť dôchodkový vek 62 rokov a osem mesiacov. To sa stane v septembri až decembri 2026. V neposlednom rade do penzie budú môcť odísť aj tí, ktorí sa narodili v januári až októbri 1964 a vychovali 3 a viac detí. Ich dôchodkový vek je 62 rokov a dva mesiace a dosiahnu ho v marci až decembri budúceho roka.

