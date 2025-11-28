Sťažnosti sa valia už aj na reláciu Sedem. Diváci to povedali na plné ústa, vraj nemá úroveň a glosátori sú tragikomici

O sarkazmus a humor nikdy nie je núdza v glosátorskej relácii, ktorá zakaždým divákom zlepší náladu. Tým, že glosátori rozoberajú rôzne témy zo života, vrátane domácej politiky, no robia to s nadhľadom a vtipom, sa stala šou jedinečnou. Potvrdením je nedávne odvysielanie ďalšej časti, v ktorej si podali stranu Hlas. A hoci niektorých divákov opäť rozosmiali, mnohých tiež pobúrili.
Stretli sa moderátorka Elena Vacvalová a glosátori Milan Kňažko, Tomáš Hudák, Michael Szatmáry a Matej Adámy, ktorí sa pustili do domácej politiky a okomentovali správu, že strana „Hlas už nebude handrou!“ Reagovali tak podľa portálu Hospodárskych novín Stratégie na odkaz, ktorý venoval podpredseda Hlasu Tomáš Drucker koaličným partnerom.
„Toto si „lajsol“ Hlas? Však to, keď sa donesie Ficovi do uší, tak „ámentma“… Normálne ako jeho položí tam rovno na hrádzi pri tom behu…“ začal Tomáš Hudák o strane Hlas. „Po takýchto dvoch rokoch je to s tým Hlasom minimálne na uterák,“ poznamenal Matej Adámy. Rozprúdila sa tak zaujímavá diskusia plná žartovných poznámok, no podľa komentárov sa zdá, že majú diváci toho plné zuby.
Vraj sú trápni
Diváci sú znechutení z toho, kam sa uberá relácia a vyjadrili svoju nespokojnosť so samotnými glosátormi. „Všetkého „moc“ škodí. Neviem, prečo mi prišlo na um pri sledovaní tohto videa slovo kreatúry. Prajem všetkým veľa zdravia, hlavne toho duševného,“ napísala drsne jedna žena na sociálnej sieti. „Je mi smutno, akým smerom sa posunula táto relácia. Kde sú tí úžasní ľudia na začiatku,“ poznamenala diváčka. Dlhé roky totiž reláciu vysielala Markíza, no v roku 2008 skončila s výrobou a krátko na to ju prebrala TV Joj.
Nepáči sa im zloženie ľudí, ktorí glosujú udalosti politického i spoločenského života. „Ale ste sa tam stretli „sebranka“,“ nedávala si servítku pred ústa jedna žena. „Oni nič iné nevedia, len zo seba urobiť bláznov, však aj sú,“ vyjadrila svoj názor iná diváčka. „Už ste dosť trápni… Humor sa dá robiť aj inak,“ dodala komentujúca. „Snažia sa o satiru, ale toto sú už tragikomici. Ešte kto ich bude sledovať,“ uviedla iná žena.
Nahlásiť chybu v článku