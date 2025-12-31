V roku 1940 začal pes skúmať obyčajnú dieru pri strome. Objavil rozsiahlu jaskyňu plnú pravekého pokladu

Ilustračná foto: Profimedia

Matej Mensatoris
Diela v nej majú asi 17-tisíc rokov.

Často sú tie najlepšie nálezy objavené vtedy, keď nič nehľadáme. To si mohol povedať aj 18-ročný študent Marcel Ravidat, ktorý skúmal lesy v južnom Francúzsku v roku 1940. Jeho pes menom Robot si všimol dieru pri vyvrátenom strome, a tak sa mohla začať písať história. 

Po celom svete môžeme nájsť unikátne jaskyne či jaskynné systémy. Okrem tejto je mimoriadne fascinujúca napríklad aj jaskyňa v Škótsku, ktorú tvoria šesťuholníky a ľudia neveria, že je skutočná. No naozaj existuje.

Jeden z najväčších archeologických objavov sveta

Marcel poznal legendu o tajnom tuneli, ktorý mal viesť k neďalekému sídlu, a tiež o jaskyni plnej pokladov. Chcel dieru preskúmať, no nemal na to potrebné vybavenie. Preto sa na miesto vrátil po pár dňoch spolu s tromi kamarátmi.

Dieru spoločne zväčšili a Marcel Ravidat sa dierou preplazil ako prvý. Neobjavil tajný tunel, ale v istom ponímaní naozajstnú jaskyňu „plnú pokladov“. Jaskyňu živý človek nenavštívil tisíce rokov, a odrazu stoja štyria sotva dospelí chlapci v jednom z najväčších archeologických nálezov sveta, ako príbeh opisuje portál IFL Science.

Vtedy to ešte netušili, no objavili starobylé jaskynné umelecké diela vytvorené pred najmenej 17-tisíc rokmi. „Vo svetle provizórnej lampy prechádzali galériou dlhou asi 30 metrov. V zúženej chodbe objavili prvé diela, toto miesto sa dnes nazýva Axiálna galéria či Axiálny výklenok,“ opisuje prvotný objav Národné archeologické múzeum Francúzska.

Objav skrytý pred svetom

Prešli ešte ďalej, našli ďalšie diela a následne stáli pred šachtou. Prišli na druhý deň aj s lanom a spustili sa do nej. Práve tu objavili ústredný a najznámejší motív jaskyne Lascaux – veľkú maľbu bizóna.

Foto: Verejná doména

Chlapci stále nevedeli o čo ide, dokonca za malý poplatok jaskyňu ukazovali známym. Rozhodli sa ale kontaktovať ich učiteľa, o ktorom vedeli, že sa zaujíma o históriu. Ten im najprv neveril, no keď jaskyňu uvidel, musel ostať ohromený.

Celkovo sa v Lascaux nachádza až 600 malieb zvierat. Nájdeme tam jelene, kone, bizóny, mačky a iné zvieratá. Maľby vytvorili pravekí ľudia pomocou červenej hliny a okrovej farby, čierneho uhlia či oxidov mangánu.

Podľa odborníkov mohli jednotlivé galérie slúžiť ako svätyne či obradné miesta. „Obrazy zvierat prekrývajú skoršie zobrazenia, čo naznačuje, že motiváciou maľby bolo samotné zobrazenie zvierat, nie ich umelecký efekt,“ píše Metropolitné múzeum.

Foto: Jack Versloot, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Do pôvodnej jaskyne sa nedostanete

Keďže bola jaskyňa objavená počas 2. svetovej vojny, objav bol archeológmi utajovaný. To sa aj podarilo a svet sa dozvedel o tomto pravekom poklade až v roku 1948.

Celkovo je jaskyňa delená na 7 častí, pričom najznámejšia je Býčia sieň, ďalej sa tam nachádza spomínaný Axiálny výbežok, Chodba, Apsida, Šachta, Loď a najvzdialenejším miestom je Sieň mačkovitých šeliem.

Ak by ste chceli jaskyňu Lascaux navštíviť, a nie ste renomovaný archeológ a nemáte špeciálne povolenie, sklameme vás. Keďže už pár rokov po objavení jaskyňu navštevovalo až 1 000 ľudí denne, osvetlenie, vyššia teplota a vlhkosť začali poškodzovať maľby. Práve vlhkosť z dychu návštevníkov bola najväčším problémom a nepomohol ani veľký klimatizačný systém. Na maľbách začali rásť riasy. Jaskyňu preto uzavreli a v roku 1979 bola zaradená so Svetového dedičstva UNESCO.

Foto: Lascaux, Public domain, via Wikimedia Commons

Aby ale ľudia neprišli o tento unikát, iba 200 metrov od jaskyne bola postavená verná replika Býčej siene. Maľby boli replikované použitím rovnakého kresliaceho materiálu. Najnovšou replikou označovanou ako Lascaux IV je múzeum v skutočnej mierke a bolo otvorené v roku 2016. Kombinuje maľby a digitálne technológie. Ak si chcete vychutnať praveké umenie Lascaux, tak toto je jedna z najlepších možností, ako to zažiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac