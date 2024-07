Ako z iného sveta: Táto jaskyňa stará 60 miliónov rokov je plná šesťuholníkových stĺpov a ľudia neveria, že je skutočná

Jedným z veľkých unikátov prírody sú jednoznačne jaskyne. Na Slovensku sa ich nachádza mimoriadne veľký počet a mnohé z nich nám vo svete právom závidia. Avšak jedna jaskyňa, nachádzajúca sa na škótskom ostrove Staffa, je taktiež veľkým unikátom, ktorý len tak ľahko nenájdete.

Jaskyňa zo šesťuholníkových stĺpov

Na neobývanom ostrove Staffa sa nachádza jedinečná morská jaskyňa, v ktorej sa nachádzajú skaly v pravidelných šesťuholníkoch. Ide o Fingalovu jaskyňu, pomenovanú po írskej mytológii, v ktorej postava Fingal vytvoril iné skalnaté útvary podobných tvarov ako v tejto jaskyni, avšak nachádzajúce sa v Severnom Írsku.

Staffa je pritom malý ostrov, ktorý by inak nebol nijako zaujímavý. No práve vďaka jaskyni sem každoročne jazdí množstvo turistov, ktorí chcú obdivovať hru prírody, ktorá vytvorila zvláštne šesťuholníkové čadičové stĺpy. Teda, väčšina z nich je šesťuholníkových, ale nájdu sa aj päťuholníkové či sedemuholníkové.

Chladnutie v pravidelnom tvare

Asi najväčšia otázka je, ako vôbec vznikli? Všetko sa to udialo asi pred 60 miliónmi rokov, v období, keď sa ešte len Atlantický oceán formoval. Jaskyňa vznikla vulkanickou činnosťou a unikátne tvary súvisia s ochladzovaním roztavenej lávy. Karla Moeller odpovedá na stránke Arizonskej univerzity, že vytváranie si máme predstaviť ako prúd horúcej magmy, ktorá sa usadzuje. Prirodzene začne chladnúť vonkajšia vrstva, no ako chladne, tak sa zmenšuje, čo je bežná vlastnosť materiálov, ktoré sa pri chladnutí zmršťujú. Kvôli tomuto dochádza k praskaniu povrchu, ale toto praskanie nie je vždy náhodné. A v tomto prípade začala láva praskať do pravidelných tvarov.

Fingalova jaskyňa tak pripomína obrí plást, aký môžeme nájsť napríklad vo včeľom úli, pričom jednotlivé stĺpy sa tiahnu až do výšky 22 metrov. Jaskyňa pripomína až katedrálu a zaujímavosťou je aj šírenie zvuku. Jedinečný tvar spôsobuje, že zvuk sa nezvyčajne ozýva a jaskyňa si preto vyslúžila aj prezývku katedrála prírody.

Jaskyňa bola objavená v 18. storočí a prípadní záujemcovia sa sem môžu dostať výletnou loďou zo škótskeho mesta Oban.