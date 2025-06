V obľúbenej európskej destinácii sa objavil invazívny tvor: Ak sa sem chystáte, dávajte si pozor, môže to poriadne bolieť

Nedávno sme vás informovali, že v Chorvátsku sa čoraz častejšie objavuje ryba, s ktorou stret môže mať fatálne následky. Tentoraz s invazívnym tvorom v podobe mravca bojuje Španielsko. Do kontaktu s ním prísť jednoznačne nechcete.

Uštipnutie môže byť poriadne bolestivé

Ako informuje Mail Online, v Španielsku sa objavil jeden z najinvazívnejších druhov mravcov na svete. Mravca Wasmannia auropunctata (hovoria mu aj ohnivý mravec) sa podarilo konkrétne objaviť na Tenerife — na golfovom ihrisku a identifikovali ho entomológovia Antonio Pérez a Irene Santos.

Úrady podľa Canarian Weekly ľudí varujú, aby boli ostražití. Zatiaľ nie je jasné, ako sa mravec do destinácie dostal. Bežne sa vyskytuje v krajinách Južnej Ameriky, no dostal sa už aj do Európy, vrátane Francúzska. Uštipnutie môže byť veľmi bolestivé a v ojedinelých prípadoch môže mať vážne následky nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá.

Miestna vláda už spustila snahu o vyhubenie mravca. Predstavuje totiž hrozbu nielen pre človeka, ale aj pre ekosystém, môže totiž vytlačiť lokálne druhy.

Vyskytol sa aj nebezpečný vírus

Dovolenkárov v Španielsku však v súčasnosti ohrozuje aj nebezpečný vírus, ktorý môže spôsobovať zlyhanie orgánov. Ministerstvo zahraničných vecí vydalo upozornenie po tom, ako sa v meste Salamanca vyskytol prípad krymsko-konžskej hemoragickej horúčky.

Ide o ochorenie prenášané kliešťom. Prejavovať sa môže horúčkou, bolesťou svalov, tráviacimi ťažkosťami či bolesťou hlavy a očí. V závažných prípadoch dochádza ku krvácaniu a zlyhávaniu obličiek, ale aj ďalších orgánov.