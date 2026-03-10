V našich kinách ho zatiaľ videlo iba 1 680 divákov: Nový film nazývajú sklamaním a kritici kasovým fiaskom

Máte radi horory? A čo tak príbeh o Frankensteinovi? Vyberte sa do kina na nový romantický horor, ktorý má síce slušné hodnotenie, ale nízke tržby.
Ak sa vám páčil nový film Frankenstein, ktorý mal premiéru na Netflixe na jeseň v roku 2025, pravdepodobne sa vám bude páčiť aj americký gotický romantický film, ktorý mal premiéru len pred pár dňami.
Do slovenských kín dorazil nový horor Nevesta! (The Bride!), ktorý sa zároveň radí medzi žánre – dráma, sci-fi a dokonca aj romantika, videlo ho však zatiaľ len 1 680 divákov. Réžie aj scenára sa ujala Maggie Gyllenhaal, ktorá má na svojom konte obrovské množstvo úspešných filmov.
Snímka rozpráva príbeh osamelého Frankensteinovho monštra, ktoré osloví nekonvenčnú doktorku Euphroniovú s bizarnou prosbou – túži po družke. Spoločnými silami vdýchnu život čerstvo zosnulej mladej žene, no zo znovuzrodenej nevesty sa miesto poslušnej manželky stáva nespútaná živelná sila, ktorá si chce užívať život po svojom. Spolu s „Frankiem“ sa vydáva na divokú romantickú jazdu lemovanú mŕtvymi telami, útekmi pred zákonom a hľadaním vlastnej identity, pričom sa napokon nechtiac stane hlasom radikálnej spoločenskej zmeny, píše sa v synopse filmu.
V hlavných úlohách sa predstavili Jessie Buckley a Christian Bale.
Má slušné hodnotenie
Diváci snímke na filmovom portáli ČSFD udelili pomerne slušné hodnotenie 65 %, na Rotten Tomatoes je to však o čosi viac – 73 % a na IMDb 6/10.
V recenziách ju však označujú za sklamanie. Zahraniční filmoví kritici zas tvrdia, že je na dobrej ceste stať sa kasovým fiaskom, pretože zatiaľ zarobila len 11,5 milióna eur, čo je na celosvetovú premiéru skutočne málo.
