Tento nový film vás absolútne dostane: Vráti vás do detstva. Má hodnotenie až 95 %. Diváci a filmoví kritici sú nadšení

Záznam zo snímky Frankenstein, foto: Ken Woroner/Netflix

Klaudia Oselská
Tip na film
"Nádherný. Doslova a do písmena," napísal jeden z divákov. 

Príbeh o mužovi, ktorý sa pokúsil prekročiť hranice života a smrti, pozná celý svet. Teraz sa vracia v úplne novej, vizuálne očarujúcej podobe. Na svetovej premiére získal dlhý „standing ovation“ a filmoví kritici ho vychválili. 

Máme pre vás skvelú správu, na Netflix konečne dorazil dlhoočakávaný Frankenstein. Tejto vizuálne omamnej, hlboko emotívnej a roky pripravovanej adaptácii klasického románu Mary Shelleyovej z roku 1818 s názvom Frankenstein alebo moderný Prometheus opäť vdýchol život držiteľ Oscara a majster filmovej fantázie, mexický scenárista a režisér Guillermo del Toro.

Po dlhých rokoch snívania, kreslenia a neúspešných pokusov o realizáciu sa del Toro konečne dočkal. A s ním aj my.

V úlohe Victora Frankensteina zažiaril Oscar Isaac, známy z filmu Duna, ktorý postave dodal nielen charizmu, ale aj chladnú posadnutosť. Jeho príšera má tvár austrálskeho herca Jacoba Elordiho, známeho z viacerých romantických filmov, ktorého herecký výkon si vyslúžil najväčšie ovácie filmových kritikov.

Del Toro si do filmu priniesol aj stálicu temných drám Miu Goth, ktorá je emocionálnym jadrom príbehu, ako aj legendárneho Christopha Waltza ako desivého mecenáša vedeckých experimentov.

Záznam zo snímky Frankenstein, foto: Netflix

Filmoví kritici aj diváci sú nadšení

Po svetovej premiére v Benátkach, kde snímka získala niekoľkominútový „standing ovation“, sa filmoví kritici zhodli, že Guillermo del Toro vytvoril svoje najlepšie dielo. Na Rotten Tomatoes mu v čase písania tohto článku svieti vynikajúce hodnotenie – až 95 % a na filmovom portáli ČSFD 71 %. Diváci vyzdvihli najmä nádherný vizuál.

„Nádherne natočený film, ktorý namiesto gotického hororu ponúka poctivú, veľkolepú filmovú melodrámu,“ chváli jeden z divákov.

„Krásny vizuál, rovnako aj kostýmy a dobová výprava. Elordiho monštrum má obrovskú dušu a už rozumiem, prečo si ho del Toro vybral, myslím si, že pre jeho pohľad a oči.“

„Nádherný. Doslova a do písmena.“ 

„Vizuálne očarujúce,“ pridávajú sa ďalší diváci.

