V jednej veci si z Viktora berie príklad. Adela Vinczeová prelomila mlčanie a priznala, čo na ňom obdivuje

Jana Petrejová
Vyšla s pravdou von, ako sa vie zachovať jej muž v náročnejších časoch.

Moderátorská dvojica, ktorá je už stálicou rádiových éterov, pobavila mnohých zvedavých fanúšikov ďalšou sériou odpovedí na ich otázky. Zvykli si pozývať do priestorov rádia známe osobnosti a celebrity, ktorých sa kadečo pýtali, no tentokrát nastala zmena a karty sa obrátili.

Matej Sajfa Cifra a Adela Vinczeová sú za každý žart. A tak sa rozhodli, že je rad na nich a vo FUN rádiu odvysielali už druhú časť série, kde svojimi reakciami nejedného človeka rozosmiali. Často padla reč i na zaujímavé informácie a iné pikošky z ich súkromia, o ktorých nikto doteraz nevedel. Napríklad známa moderátorka talentovej šou SuperStar priznala, že robieva jednu činnosť, na ktorú nie je hrdá. Hoci ju baví, zároveň sa však cíti pri nej zahanbene a previnilo.

Čo robí, keď sa Adela cíti zle?

Medzi otázkami zaznela tiež jedna, pri ktorej Adela spomenula i svojho muža Viktora. „Sú situácie, keď nie ste smiešni alebo si viete spraviť žarty aj z najťažších situácií?“ prečítal Sajfa otázku od nejakého fanúšika. Moderátor na to ihneď zareagoval. „Sú situácie, kedy nie sme smiešni… V nejakom ohľade je to silná vlastnosť, vedieť si trošku zažartovať z nejakých vážnych situácií, ale je to ťažké a možno sa žartuje až s odstupom z nejakej ťažšej situácie,“ poznamenal Sajfa.

Hovorí sa, že život by sme nemali brať smrteľne vážne. Aj keď je dobré vedieť si vystreliť zo seba a nestratiť úsmev aj v náročnejších chvíľach, záleží na tom, aká veľmi vážna daná situácia je. Možno povedať, že Adela obdivuje svojho Viktora tiež za to, ako sa správa v neľahkých chvíľach. „V tom som veľmi vďačná za môjho muža, ktorý je taký drsný, často drsnejší než ty a taký priamy,“ prezradila a naznačila, že je zrejme otvorený a úprimný.

Očividne sa pozerá na ťažšie momenty v živote s nadhľadom a humorom. „Podľa mňa je to zľahka porucha, ale čerpám z nej, pretože stane sa, že mám nejakú ťažkú chvíľu a on príde a v tej chvíli si z toho spraví žart a vysmieva sa mi. Mne to hrozne pomáha vtedy a na všetkých frontoch je to pre mňa liečivé. Je to super, lebo potom to chytí taký nadhľad…“ dodala mama adoptívneho synčeka Maxíka.

