Otvorená spoveď moderátorky, ktorá mnohých prekvapí. Adela Vinczeová priznala, čo rada robí, ale cíti sa pri tom trápne

Foto: Instagram (viktorvincze)

Jana Petrejová
Nie je na to zrejme príliš hrdá.

Aj ďalšia séria otázok od fanúšikov vyvolala u známej ostrieľanej moderátorskej dvojice smiech, ale i prekvapenie. Neraz ich mnohí potrápili a ukázali, čo všetko ich zaujíma. Nie je však nič, s čím by si Matej Sajfa Cifra a Adela Vinczeová nevedeli poradiť. Opäť predviedli, aký majú zmysel pre humor a ako vedia pohotovo reagovať na akúkoľvek tému. 

Obaja dostali do vienka veľký dar. Neexistuje nič, čo by ich vyviedlo z miery natoľko, že by stratili slová. Vedia sa vyjadriť k čomukoľvek a to aj s dávkou inteligencie a štipkou humoru. Dokázali to aj v druhej časti špeciálnej šou vo FUN rádiu, v rámci ktorej vybrali zopár otázok od zvedavých fanúšikov, na ktoré následne odpovedali.

Čo robieva vo voľnom čase?

Už v rámci prvej časti sa mali možnosť ich priaznivci dozvedieť zaujímavé informácie. Dokonca často zaznejú aj tie, ktoré odtajnia niečo zo súkromia moderátorskej dvojice. Rovnako ako v prípade Adely Vinczeovej, tá totiž v rámci odpovede na jednu otázku priznala chybu, ktorú často robieva pri moderovaní.

V druhej časti otázok zaznela taká, nad ktorou museli obaja viac popremýšľať. Jeden fanúšik sa ich spýtal, aké sú ich „guilty pleasure“. Inak povedané, mali prezradiť, čo radi robia, no cítia sa pri tom trápne, zahanbene alebo previnilo z nejakého dôvodu. Ihneď zareagoval Sajfa: „Jéžiš, ja pozerám Ružu pre nevestu“. Zdalo sa, že aj Adela v tom má jasno. „Ja na to normálne nemám čas,“ vyšla s pravdou von.

Následne sa však nad tým zamyslela a predsa len jej napadla jedna činnosť, ktorú robieva, no zjavne na ňu nie je najpyšnejšia. „Ja to mám tak, že smiešne videá na Instagrame? Že vedome sprostieš, keď pozeráš tie videá? To je asi môj jediný „guilty pleasure“, že sa mi „splacatieva“ vedome mozog, ale kukám to, lebo…“ pokračovala moderátorka a zároveň sa pridala k mnoho iným ľuďom, ktorí takýmto spôsobom zabíjajú čas.

A aj keď spočiatku Sajfa spomenul, že pozerá reality šou, je dosť možné, že si len z ostatných vystrelil alebo to jednoducho preňho nie je až taký „guilty pleasure“. „Ja si neviem spomenúť,“ dodal na záver odpovede.

