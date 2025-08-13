Poznáme nástupcu Viny. Televízia Markíza predstaví nový psychologický triler s hviezdnym obsadením

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Po Vine, Zrade a Klamstve príde ďalší mrazivý príbeh.

Napínavá rodinná dráma s hereckými hviezdami Monikou Hilmerovou, Vladimírom Kobielskym, Jánom Koleníkom, Tomášom Maštalírom, Adamom Bardym či Janou Kovalčikovou v hlavných úlohách štartuje už 1. septembra.

Silný príbeh o rodine, ktorú rozdelí tragédia, a ktorej temné tajomstvá postupne vychádzajú na povrch. Televízia Markíza prinesie od 1. septembra o 20.30 h výnimočný dramatický seriál V zovretí s výnimočným hereckým obsadením. Diváci sa môžu tešiť na pútavú kombináciu psychologického trileru a hlboko emocionálnej rodinnej drámy, ktorá preverí vzťahy až na samotnú hranicu zničenia. Novinka obsadí 12 pondelkových večerov a predplatitelia streamovacej služby Voyo si jednotlivé epizódy budú môcť vychutnať vždy v exkluzívnom týždňovom predstihu.

Foto: TV Markíza

Pondelkové večery budú opäť plné drámy

Seriál V zovretí je slovenskou adaptáciou úspešného britského formátu Smother, ktorý získal prestížne ocenenie RTS Ireland Award za najlepší dramatický titul. Pôvodnú verziu napísala Kate O’Riordan (Mr. Selfridge), vznikla v produkcii BBC Studios a Treasure Entertainment pre írsku televíziu RTÉ. Vysielala sa v troch sériách a predaná bola do viacerých krajín naprieč Európou, ako aj do USA a Austrálie. Z portfólia BBC Studios pritom už Markíza v minulosti adaptovala dva projekty – Milenky (Mistresses) a Zrada (Doctor Foster).

„Prémiové dramatické seriály dlhodobo patria medzi najsilnejšie formáty našej televíznej ponuky – a nesmierne nás teší, že si našli stabilné miesto nielen v pondelkovom prime time, ale aj v srdciach našich divákov. Veríme v silu kvalitných príbehov a systematicky investujeme do pôvodnej tvorby, ktorá prináša silné emócie, spoločenský presah aj vysoký produkčný štandard. V zovretí je výsledkom spolupráce so špičkovými tvorcami a hereckými osobnosťami, a preto veríme, že diváci budú opäť tráviť pondelkové večery s Markízou,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Po úspešných seriáloch Klamstvo, Zrada a Vina prichádza TV Markíza s ďalším jedinečným dramatickým projektom, ktorý kladie dôraz na silné herecké výkony, kvalitný scenár a filmové spracovanie. Príbeh sa začína tragickou smrťou podnikateľa Denisa Rosmana (Vladimír Kobielsky), ktorého telo nájdu ráno po rodinnej oslave na brehu lomu. Jeho manželka Valéria (Monika Hilmerová) – oddaná matka a silná žena – sa zrazu ocitá v zovretí podozrení, emócií a nezodpovedaných otázok. Bola to nehoda, alebo chladnokrvná vražda?

Foto: TV Markíza

Valéria čelí nielen strate manžela, ale aj odhaleniam, ktoré jej úplne zmenia pohľad na ich spoločný život. Tridsať rokov žila po boku charizmatického manipulátora, no až po jeho smrti začína rozpletať klbko tajomstiev, lží a zrád, ktoré sa tiahli naprieč celou rodinou. Ako matka sa snaží ochrániť svoje deti, no zároveň sa nevie ubrániť podozreniu, že práve niekto z nich mohol mať dôvod Denisa zabiť…

„Tento seriál je pre mňa mimoriadny v tom, že ide o psychologický triler, ktorého tajomstvo divák odkrýva cez pohľad rodiny, v ktorej došlo ku tragédii, a nie cez vyšetrovanie polície, ako je to bežné v iných príbehoch. V tom je naozaj výnimočný. Práve moja postava Valérie sa snaží dôjsť na to, čo sa stalo, a zároveň rieši aj čosi iné, čo je pre ňu primárne – a to je ochrana jej rodiny,“ hovorí Monika Hilmerová, ktorá sa v hlavnej úlohe predstaví v jednej z najkomplexnejších postáv svojej kariéry.

„Moja rola je pre mňa nesmierne príťažlivá v tom, aká je silná, a zároveň ako ju samú táto sila presahuje – možno až za hranicu toho pozitívneho. Ani jedna postava nie je čiernobiela, každá je nesmierne divácky zaujímavá a seriál ponúka naozaj pútavý príbeh a napätie. Zároveň má top obsadenie, takže bola pre mňa radosť hrať s mojimi kolegami, a aj sledovať ich herecké výkony,“ dodáva.

Silné obsadenie dopĺňajú herecké esá ako Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Adam Bardy, Jana Kovalčiková, Bronislava Ištvánová, Simona Kollárová, Sväťo Malachovský, Zuzana Norisová či Henrieta Mičkovicová. Réžie sa ujali Peter Hoferica a Matúš Libovič, tvorcovia viacerých úspešných projektov TV Markíza. Atraktívna novinka vznikla v spolupráci s produkčnou spoločnosťou Film Kolektiv, ktorá stála aj za úspešným seriálom Zrada či Voyo Originálmi Prípad Roubal a Bora.

