Do bojnickej zoo priniesli ďalšie medvieďa: Bolo dehydratované a plné parazitov, dostalo krásne meno

Medvede na Slovensku
Do Bojníc pribudlo ďalšie osirelé medvieďa.

Národná zoologická záhrada Bojnice prijala v pondelok (20. 4.) popoludní do svojej rehabilitačnej stanice ďalšie osirelé medvieďa. Samičku medveďa hnedého do Bojníc priniesol zamestnanec Národného parku Veľká Fatra. Zoo o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

„Medvieďa bolo dehydratované, mierne kachektické, s vnútornými parazitmi. Hneď po príchode putovalo na veterinárne vyšetrenie. Dostalo infúzie, lieky, vitamíny aj odčervenie a zatiaľ je stabilizované,“ priblížila zoo.

Dostala meno Zora

Mláďa podľa nej dostalo meno Zora a ak to jeho stav dovolí, časom sa spojí s medvieďatami z Liptova Ladou a Vesnou, ktoré zoo prijala do rehabilitačnej stanice v polovici februára tohto roka. Ešte vlani v apríli prišli do Bojníc aj ďalšie dve mláďatá medveďa hnedého.

Jedno našiel nálezca a prevzala si ho polícia, ktorá následne privolala zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR. Druhé odchytili v intraviláne obce v Nízkych Tatrách v blízkosti domov a nahlásili ho Zásahovému tímu NAPANT.

