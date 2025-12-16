V januári za slnkom len za 24 eur: Našli sme lacné letenky do európskej destinácie, ktorá poteší aj v zime

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Zbaľte si ruksak, vyrážame na výlet!

Ak sa vám zacnelo po slnečných lúčoch a do budúceho roka si dávate predsavzatie viac cestovať, máme pre vás jeden tip – veď predsa: ako na Nový rok, tak po celý rok. A v prípade, že sa vám nechce cestovať na druhý koniec planéty, môžete sa vybrať napríklad na juh Španielska. 

Ceny jednosmerných leteniek do Malagy na najbližšie týždne štartujú na príjemných 24 eurách. Za túto sumu si môžete užívať Andalúziu napríklad od 21. januára.

Viac z témy Lacné letenky:
1.
Našli sme destináciu, ktorá je o 21 % lacnejšia než Bratislava: Na dovolenku vyrazíte už za 26 eur
2.
Šup na výlet len za 18 eur: Slováci si môžu po rokoch konečne lacno zaletieť priamo do obľúbenej destinácie
3.
Pivo za 1,10 eura a noc za 5: Našli sme letenky do lacnej zimnej destinácie, ceny sú tu o 46,4 % nižšie, než v Bratislave
Zobraziť všetky články (93)

Letí sa nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair z Viedne a let trvá 3 hodiny a 15 minút. Keďže sa vzlieta hneď ráno, obedovať už môžete paellu a zapíjať ju sangriou.

Foto: Screen kiwi.com

Spiatočne za dobré ceny v rôznych termínoch

Ak sa vyberiete v tomto termíne a v Malage strávite 6 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 50 eur s tým, že späť by ste sa dostali leteckou spoločnosťou Wizz Air.

Za rovnakú cenovku môžete vycestovať napríklad aj v termíne od 14. do 21. januára, s odletom z Viedne a s príletom do Bratislavy. Za dobré ceny máte na výber aj letenky v ďalších termínoch, preto je iba na vás, kedy sa rozhodnete vycestovať a na ako dlho.

Foto: Screen kiwi.com

V mori sa síce neokúpete, no aj tak vypadnúť aspoň na chvíľu z nášho sychravého januárového počasia a zhodiť zimné bundy a čiapky môže padnúť vhod. Podľa údajov z AccuWeather denné teploty tento rok v januári poniektoré dni atakovali 22 °C, dokonca sa vyšplhali až na 24 °C, čo znie viac než príjemne.

Keďže do hlavnej sezóny je ešte ďaleko, možno ušetríte aj čo-to na ubytovaní. Najlacnejšie ponuky štartujú na 214 eurách za izbu s manželskou posteľou pre dve osoby na 6 dní, čo vychádza na necelých 18 eur na jedného na noc.

Ako vás pravidelne upozorňujeme, platí to aj tu – vždy, keď sa chystáte zarezervovať si ubytovanie, nech je to kdekoľvek, dôkladne si prečítajte recenzie, aby ste vedeli, na čo sa pripraviť, aby po príchode na vás náhodou nečakalo nepríjemné prekvapenie. Ako na nás, keď sme si ich nepreštudovali dôkladne a spali v izbe, kde po stenách lozili červy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac