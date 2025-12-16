V januári za slnkom len za 24 eur: Našli sme lacné letenky do európskej destinácie, ktorá poteší aj v zime

Ak sa vám zacnelo po slnečných lúčoch a do budúceho roka si dávate predsavzatie viac cestovať, máme pre vás jeden tip – veď predsa: ako na Nový rok, tak po celý rok. A v prípade, že sa vám nechce cestovať na druhý koniec planéty, môžete sa vybrať napríklad na juh Španielska.
Ceny jednosmerných leteniek do Malagy na najbližšie týždne štartujú na príjemných 24 eurách. Za túto sumu si môžete užívať Andalúziu napríklad od 21. januára.
Letí sa nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair z Viedne a let trvá 3 hodiny a 15 minút. Keďže sa vzlieta hneď ráno, obedovať už môžete paellu a zapíjať ju sangriou.
Spiatočne za dobré ceny v rôznych termínoch
Ak sa vyberiete v tomto termíne a v Malage strávite 6 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 50 eur s tým, že späť by ste sa dostali leteckou spoločnosťou Wizz Air.
Za rovnakú cenovku môžete vycestovať napríklad aj v termíne od 14. do 21. januára, s odletom z Viedne a s príletom do Bratislavy. Za dobré ceny máte na výber aj letenky v ďalších termínoch, preto je iba na vás, kedy sa rozhodnete vycestovať a na ako dlho.
V mori sa síce neokúpete, no aj tak vypadnúť aspoň na chvíľu z nášho sychravého januárového počasia a zhodiť zimné bundy a čiapky môže padnúť vhod. Podľa údajov z AccuWeather denné teploty tento rok v januári poniektoré dni atakovali 22 °C, dokonca sa vyšplhali až na 24 °C, čo znie viac než príjemne.
Keďže do hlavnej sezóny je ešte ďaleko, možno ušetríte aj čo-to na ubytovaní. Najlacnejšie ponuky štartujú na 214 eurách za izbu s manželskou posteľou pre dve osoby na 6 dní, čo vychádza na necelých 18 eur na jedného na noc.
Ako vás pravidelne upozorňujeme, platí to aj tu – vždy, keď sa chystáte zarezervovať si ubytovanie, nech je to kdekoľvek, dôkladne si prečítajte recenzie, aby ste vedeli, na čo sa pripraviť, aby po príchode na vás náhodou nečakalo nepríjemné prekvapenie. Ako na nás, keď sme si ich nepreštudovali dôkladne a spali v izbe, kde po stenách lozili červy.
