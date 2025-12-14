Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí

V nejednej krajine vrátane Slovenska stúpajú ceny všade a týka sa to aj lyžiarskych stredísk. Človek si dobre premyslí, či si môže dovoliť utratiť peniaze za ubytovanie, skipasy, výbavu, stravu a ďalšie položky. Stále sa však nájdu miesta, kde si lyžovačku môžete užiť aj pomerne lacnejšie. Jedným z nich je Kopaonik.
Najväčšie stredisko v krajine
Keď sa povie kvalitná zimná lyžovačka, mnohí zrejme myslia na Taliansko, Švajčiarsko či možno Rakúsko. Srbsko asi nie je na zozname miest, ktoré by vám prišli na um ako prvé. Nájdete tu však miesto, ktoré vraj jednoznačne stojí za to. Je ním Kopaonik. Ako sa dozvedáme z Kopaonik Tourist Center, Kopaonik je najväčšie lyžiarske stredisko v Srbsku a údajne jedno z najkrajších stredísk v tejto časti Európy.
Nachádza sa na území rovnomenného národného parku a podľa webu Serbia Travel patrí medzi tie najlepšie. Najvyššou časťou Kopaoniku je rozľahlá plošina Ravni Kopaonik, okolo ktorej sa týčia vrchy Suvo Rudište a Pančićev Vrh (najvyšší vrchol sa týči do výšky 2017 metrov). Kopaonik sa vraj oplatí navštíviť celoročne, nielen v zime. Po iné dni si tu užijete dostatok slnečných lúčov, slnko tu totiž svieti až 200 dní v roku.
Počas tých zimných zase perfektnú jazdu na zjazdovke, či už na lyžiach alebo na snowboarde. Vrcholy a údolia Kopaoniku sú vraj snehom pokryté od novembra do mája. Vraj je toto lyžiarske stredisko ako stvorené pre každého, kto si obúva lyžiarky už pri prvom náznaku sneženia.
Koľko stoja skipasy?
