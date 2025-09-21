Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné

Ubytovanie môže byť pri cestovaní jednou z najdrahších položiek. Viacerí dobrodruhovia preto siahajú po hosteloch, ktoré majú okrem nižšej ceny aj množstvo ďalších výhod – predovšetkým, ak cestujete sami alebo jednoducho túžite spoznávať nových ľudí z celého sveta. Kým niektorí majú s hostelmi spojené nezabudnuteľné zážitky, ďalší o takomto pobyte hovoria ako nočnej more. Rozhodla som sa ich vyskúšať a dúfala, že budem patriť do prvej skupiny.
Pri plánovaní dovolenky na Bali som si rezervovala viacero hostelov, pretože som chcela indonézsky ostrov precestovať krížom-krážom. Spoliehala som sa na recenzie, no ukázalo sa, že aj keď som si dávala pozor, tak nie dostatočný.
Ako prvý som si zvolila hostel v meste Canggu, ktoré bolo počas výletu mojou prvou zastávkou. Objavila som jeden, ktorý ma zlákal relatívne vysokým hodnotením – 7,9 z 10, a tiež tým, že ponúkal samostatnú izbu a fotogenický bazén.
Prehliadla som dve veci a bola to chyba
„Všetko bolo perfektné a zodpovedalo cene,“ stálo v jednej z recenzií spokojných ubytovaných hostí, ktorú som si pred návštevou prečítala. „Pohodlná spálňa a čistá kúpeľňa, veľmi krásne miesto na rannú meditáciu,“ doplnil ďalší. Tieto hodnotenia ma definitívne presvedčili.
Za tri noci som zaplatila 46 eur, čo vychádza na približne 15,30 eura na jednu. Suma bola podobná, než pri množstve ďalších hostelov na Bali, dokonca sa dali nájsť aj lacnejšie, takže ňou toto ubytovanie spomedzi iných vôbec nevyčnievalo. Niečím iným však áno.
Prvá vec, ktorú som pri rezervácii prehliadla, bol malý počet ubytovaných hostí, ktorí hostel ohodnotili. Aktuálne je ich len 26, v tom čase ich muselo byť ešte menej. Druhá chyba, ktorej som sa dopustila, bola ešte horšia, pretože ma mohla dostatočne varovať.
Keďže mi Booking vyfiltroval najprv len tie pozitívne reakcie, konala som podľa nich a ďalej nepátrala, no mala som. „Moja posteľná bielizeň bola špinavá a plesnivá. Uteráky špinavé a nevoňali čisto. V izbe bolo toľko vlhkosti, že mi počas môjho dvojtýždňového pobytu splesniveli pracky a popruhy na batohu. Bolo v nej veľa mravcov a hmyzu, ktorý ma v noci poštípal. Po uprataní izby bola stále špinavá – ani toaletu nevyčistili,“ zhodnotil jeden z návštevníkov, ktorý odchádzal s poriadne nepríjemným zážitkom.
„Izba číslo 1 má schodisko a jej horná časť je vlhká. Prvé dva dni to bolo pre mňa ťažké, až mi museli vymeniť izbu, pretože sa mi tu zhoršovala astma a alergia,“ doplnil iný. A už asi tušíte, ktorú izbu som dostala ja.
Izba číslo 1 bola čisté peklo
