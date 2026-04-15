V Chorvátsku sa objavila nebezpečná ryba, môže vystrašiť turistov: V žiadnom prípade ju nechytajte

Chorvátsko
Jej chvost je ostrý ako skalpel a jeho trhnutím sa dokáže účinne brániť.

Leto je za rohom, mnohí ľudia už teraz myslia na dovolenky pri mori a mnohí si zrejme spomenú práve na Chorvátsko. Na „dovolenku“ do tejto krajiny sa však aktuálne vydali neželaní hostia, ktorí môžu pobyty ľudí nečakane skomplikovať.

Do chorvátskych vôd totiž zablúdila ryba s latinským názvom Acanthurus monroviae. Dorastá do dĺžky 48 cm a váži okolo 500 gramov. Má hnedasté telo so žltými a s modrofialovými pásmi a s typickými žltými škvrnami pri chvostových čepeliach. Hoci nie je jedovatá, pre človeka je pomerne nebezpečná, píše Il Messaggero.

Chvost ako skalpel

Jej chvost je totiž ostrý ako skalpel a jeho trhnutím sa dokáže účinne brániť. Vie spôsobiť hlboké rezné rany, ktoré sa navyše môžu vo vode ľahko infikovať. Odborníci varujú, aby sa ľudia nepokúšali rybu chytať ani hladkať. Pozor si musia dávať aj rybári, keďže tŕne zostávajú nebezpečné aj po uhynutí jedinca.

Acanthurus monroviae. Foto: Svistoon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný

