V Chorvátsku sa objavila nebezpečná ryba, môže vystrašiť turistov: V žiadnom prípade ju nechytajte

Leto je za rohom, mnohí ľudia už teraz myslia na dovolenky pri mori a mnohí si zrejme spomenú práve na Chorvátsko. Na „dovolenku“ do tejto krajiny sa však aktuálne vydali neželaní hostia, ktorí môžu pobyty ľudí nečakane skomplikovať.
Do chorvátskych vôd totiž zablúdila ryba s latinským názvom Acanthurus monroviae. Dorastá do dĺžky 48 cm a váži okolo 500 gramov. Má hnedasté telo so žltými a s modrofialovými pásmi a s typickými žltými škvrnami pri chvostových čepeliach. Hoci nie je jedovatá, pre človeka je pomerne nebezpečná, píše Il Messaggero.
Chvost ako skalpel
Jej chvost je totiž ostrý ako skalpel a jeho trhnutím sa dokáže účinne brániť. Vie spôsobiť hlboké rezné rany, ktoré sa navyše môžu vo vode ľahko infikovať. Odborníci varujú, aby sa ľudia nepokúšali rybu chytať ani hladkať. Pozor si musia dávať aj rybári, keďže tŕne zostávajú nebezpečné aj po uhynutí jedinca.
Nahlásiť chybu v článku