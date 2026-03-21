Vlastný dom ešte pred dvadsiatkou: Mladý pár prezradil, ako vďaka prísnemu šetreniu kúpil nehnuteľnosť

V časoch, kedy si stále viac ľudí volí prenájom, keďže ceny nehnuteľností idú stále hore a len málokto si môže dovoliť vziať si hypotéku, sa nájde jedinci, ktorí sú pripravení maximálne sa obmedziť len aby ušetrili, čo najviac peňazí. To je aj prípad páru, ktorý si kúpil dom skôr než dovŕšili vek 20 rokov.
Megs Clement a jej priateľ Sam Rice si nedávno kúpili ich prvý dom. Do domu v hodnote 190 000 libier (približne 220 000 eur) investovali z vlastného vrecka celkovo 28 000 libier (približne 32 000 eur) pričom akontácia predstavovala 19 000 libier (približne 22 000 eur). Dvojica je momentálne v procese zariaďovania a zútulňovania svojho nového bývania, informoval portál The Sun.
Ako sa im to podarilo
Mladý pár z Devonu, ktorý spolu začal chodiť v šestnástich rokoch, si dal za cieľ, že každý mesiac ušetria aspoň 1 000 libier mesačne, pričom túto sumu mali odložiť obaja, takže dokopy 2 000 libier (približne 2 300 eur).
Megs, ktorá má dnes 20 rokov, priznala, že po tom, ako si urobili vodičské preukazy, medzi ich najväčšie výdavky patrili návštevy drive-thru v McDonald’s a KFC, keďže ich využívali každý týždeň. Priority si so Samom utriedili až keď dostali za úlohu strážiť dom jej starým rodičom. Vtedy dostali chuť na vlastné bývanie a rozhodli sa začať šetriť.
20-ročná dievčina pracuje v oblasti paliatívnej starostlivosti (pozn. red. starostlivosť o ľudí s nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu) 40 hodín týždenne, zatiaľ čo 19-ročný Sam pracuje ako tesár a zároveň ako hasič. Podobné pozície v opatrovateľstve dosahujú plat až 36 483 libier ročne (približne 42 000 eur), kým základný plat hasiča v Devone sa pohybuje okolo 34 501 libier (približne 40 000 eur). Sadzby pre tesárov sú individuálne.
Podľa informácii portálu platy.sk, na Slovensku by Megs v tejto oblasti poberala mesačný plat približne 915 až 1 555 eur v hrubom, zatiaľ čo Sam by poberal 1 150 až 2 677 eur mesačne v hrubom. Ročne by tak Megs poberala 10 980 až 18 660 eur, zatiaľ čo Sam by mohol poberať 13 800 až 32 124 eur. Ide tak o odlišné sumy, hoci hodnota ich radového 2-izbového domu je porovnateľná s cenami nehnuteľností na Slovensku.
